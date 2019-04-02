Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»Матч ТВ 03:03

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.

Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»

Экономика В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.

Авто Kia сообщила стоимость нового ProCeed Корейский автопроизводитель назвал стоимость нового Kia ProCeed, продажи новинки стартуют в России уже в конце текущего месяца.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Экономика Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

Транспорт «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.

Происшествия В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Автоспорт Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.

Политика Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Экономика ФАС начала проверки предприятий ОПК после обращения Минобороны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению Минобороны начала проверки 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), своевременно не представляющих материалы для расчета цен на вооружение.

Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Политика Президент Анголы выступит на пленарном заседании Госдумы В среду, 3 апреля, президент Анголы Жоау Лоуренсу выступит на пленарном заседании Государственной Думы. Об этом сообщается на сайте палаты.

Происшествия Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение "Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

Политика Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Спорт Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.

Политика Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.

Экономика РЖД построит линию Кызыл—Курагино Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.

Армия и оружие Концерн «Калашников» поздравил с днём рождения конструктора Ярыгина Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Происшествия Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.