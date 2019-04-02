Футбол
Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»Матч ТВ 03:03
Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:36, Ашберн
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В КБР начальника СИЗО обвинили в попытке изнасилования сотрудницы
Сотрудница СИЗО, которую пытался изнасиловать начальник, не стала сразу писать на него заявление в полицию.
Обновлено в 05:36
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Обновлено в 06:12
Политика
Депутаты приняли отставку курского мэра
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Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
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Обновлено в 02:46
Происшествия
В Магасе суд арестовывает и штрафует участников протестного митинга
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Общество
Население Земли достигло 7,7 млрд человек
Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
Обновлено в 06:31
Экономика
Торги на фондовых рынках Европы проходят без единой динамики
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов демонстрируют разнонаправленную динамику, инвесторы следят за ситуацией с выходом Великобритании из Евросоюза и корпоративными новостями.
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Происшествия
ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море
В начале февраля приморские пограничники изъяли с рыболовной шхуны, задержанной в Японском море, 7,5 т живого краба на 39 млн руб. В середине февраля российские пограничники также задерживали южнокорейское судно, которое вело промысел в водах России, экипаж подозревали в незаконной добыче краба.
Обновлено в 03:27
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году
Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.
Обновлено в 04:20
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС был выведен на техобслуживание
Стало известно, что космический аппарат системы ГЛОНАСС временно вывели из рабочего состояния.
Обновлено вчера в 18:04
Финансы
Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 апреля, составляет 65,4726 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:24
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
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Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:55
Автоспорт
Гоночный болид Aurus представлен официально
Российский бренд Aurus официально представил свой дебютный болид.
Обновлено в 06:24
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Спорт
Непряева выиграла гонку свободным стилем на ЧР
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку расстоянием на десять километров свободным стилем на российском чемпионате по лыжам, который проходит в эти дни на территории Архангельской области.
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Единоборства
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание
В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
Кино
Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 07:16
Происшествия
Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки
Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Политика
Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17