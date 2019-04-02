Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»Матч ТВ 03:03

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.

Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»

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