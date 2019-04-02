Футбол

Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»Матч ТВ 03:03

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» Яя Туре рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма во время выступления в чемпионате Украины.
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Яя Туре о расизме: «На Украине я подвергался этому в каждом матче. Белые отсаживались от моего отца на трибуне»

Sports.ru06:15

Яя Туре: «Во время выступления на Украине чувствовал себя униженным»

Матч ТВ03:03

Туре: "На Украине мне кричали, что я чёрное д*****"

Sport.ru01:44

Яя Туре – о расизме на Украине: чувствовал себя униженным и очень злым

Чемпионат01:19

Яя Туре рассказал о расизме на Украине

Soccer.ru00:56

Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»

Бомбардир.ру02:01

Яя Туре: «На Украине чувствовал себя униженным. Расизм проявляли даже фанаты моей команды»

Sport24.ru02:42
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Происшествия

В КБР начальника СИЗО обвинили в попытке изнасилования сотрудницы

Сотрудница СИЗО, которую пытался изнасиловать начальник, не стала сразу писать на него заявление в полицию.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Великом Новгороде госпитализировали троих учеников школы №37

Обновлено в 05:36
Политика

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась поддержать нынешнего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, передает издание «Украинские новости».
Обновлено в 06:12
Политика

Депутаты приняли отставку курского мэра

Мэр Курска Николай Овчаров вынес на рассмотрение городского совета депутатов вопрос о своей досрочной отставке.
Обновлено в 06:38
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Магасе суд арестовывает и штрафует участников протестного митинга

Магасский районный суд Ингушетии назначил штрафы и 10-дневные аресты участникам митинга 27 марта.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии

Несколько человек пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, передают информагетства со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:20
Происшествия

ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов

Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области.
Обновлено в 00:26
Общество

Население Земли достигло 7,7 млрд человек

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в сообщении на сайте ООН.
Обновлено в 06:31
Экономика

Торги на фондовых рынках Европы проходят без единой динамики

Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов демонстрируют разнонаправленную динамику, инвесторы следят за ситуацией с выходом Великобритании из Евросоюза и корпоративными новостями.
Обновлено в 06:04
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

В начале февраля приморские пограничники изъяли с рыболовной шхуны, задержанной в Японском море, 7,5 т живого краба на 39 млн руб. В середине февраля российские пограничники также задерживали южнокорейское судно, которое вело промысел в водах России, экипаж подозревали в незаконной добыче краба.
Обновлено в 03:27
Политика

ЦИК Украины подсчитала 99% протоколов с президентских выборов

Обновлено в 06:36
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Политика

Володин: многодетные семьи получат налоговые льготы уже в 2019 году

Поправки, направленные на установление дополнительных налоговых льгот для многодетных семей, Госдума приняла в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ.
Обновлено в 04:20
Космос

Спутник системы ГЛОНАСС был выведен на техобслуживание

Стало известно, что космический аппарат системы ГЛОНАСС временно вывели из рабочего состояния.
Обновлено вчера в 18:04
Финансы

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 апреля, составляет 65,4726 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:24
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:55
Автоспорт

Гоночный болид Aurus представлен официально

Российский бренд Aurus официально представил свой дебютный болид.
Обновлено в 06:24
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Спорт

Непряева выиграла гонку свободным стилем на ЧР

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку расстоянием на десять километров свободным стилем на российском чемпионате по лыжам, который проходит в эти дни на территории Архангельской области.
Обновлено в 06:29
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о звонке Путина

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание

В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
Кино

Умер киноактер и режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 07:16
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки

Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
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Яя Туре
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара. Братья Яя также являются профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за «Сафа».
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