Экономика
Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономики
Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономикиИнтерфакс04:17
Длительная стагнация российской экономики создает десять угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Интерфакс04:17
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20 лет: Григорий Явлинский предрек российской экономике долгую стагнацию
Бизнес-новости в Кирове13:55
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Экономика
Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятых
Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на проверки их деятельности контролирующими органами, заявил зампредседателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 06:13
Экономика
Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя
Импортеры спиртных напитков заявили, что проблемы с переходом на акцизные марки нового образца могут привести к дефициту зарубежного алкоголя в начале 2019 года.
Обновлено в 05:45
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР в Дагестане
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Дагестане территории опережающего развития (ТОР), постановление опубликовано на сайте кабмина в субботу, 15 декабря.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Рост ВРП Татарстана в 2018 году составит 1,5%, промпроизводства – 1,9%
Рост валового регионального продукта Татарстана по итогам 2018 года составит 1,5%, индекс промышленного производства – 101,9%, сообщил президент республики Рустам Минниханов в субботу.
Обновлено в 04:07
Экономика
Градус дискуссии: как политики подражают ученым в борьбе за климат
14 декабря в польском Катовице завершилась COP24 — 24-я Конференция участников рамочной программы ООН по изменению климата, на которой должны были принять основные принципы реализации Парижского соглашения о климате, подписанного в 2015 году.
Обновлено в 01:25
Финансы
Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным
Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Facebook грозит миллиардный штраф из-за утечек данных пользователей
Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает CNN.
Обновлено в 04:36
Экономика
Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год
В официальном издании Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон № 2629-VIII, который устанавливает бюджет страны на 2019 год.
Обновлено в 02:58
Экономика
ЦБ в прогнозе до 2021 года ожидает сохранения антироссийских санкций
Центробанк в базовом прогнозе до 2021 года предполагает сохранение западных санкций в отношении России.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Bloomberg: темпы роста госдолга США могут стать рекордными с 2012 года
Темпы роста государственного долга США в текущем году могут стать самыми высокими с 2012 года.
Обновлено в 07:49
Экономика
Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными
Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
Обновлено вчера в 13:55
Финансы
В банках Южной Кореи резко вырос объём долларовых депозитов
По итогам 11 месяцев 2018 года объём долларовых депозитов в банках Республики Корея вырос до 75 млрд.
Обновлено в 12:43
Экономика
В 2019 году «Укрзализныця» дважды повысит тарифы
Согласно финансовому плану компании «Укрзализныця» на 2019 год, тариф на пассажирские перевозки будет повышен дважды, сообщило 14 декабря информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено вчера в 10:39
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено вчера в 15:48
Энергетика
«Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд
Отмечается, что общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 14,176 млрд руб. "Башнефть-Полюс" разрабатывает месторождения им. Требса и Титова в Ненецком автономном округе.
Обновлено в 13:14