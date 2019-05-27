В Литве ждут начала второго тура президентских выборовВести.Ru вчера в 23:16

Второй тур президентских выборов пройдет сегодня в Литве. Участки откроются в 7 часов утра по местному времени (оно такое же, как в Москве). Одновременно в стране будут выбирать депутатов Европарламента.

В Литве ждут начала второго тура президентских выборов

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