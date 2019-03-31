Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%RT на русском 08:41

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины. К 10:00 мск явка составляла 5,5%.
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Явка на президентских выборах Украины составила 63,92%

Известия15:13

Явка на президентских выборах на Украине составила 63,62%

Life.ru15:25

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

РБК05:23

Явка на выборы президента Украины превысила 65%

RT на русском14:11

Явка на выборах президента Украины превысила 45%

РИА Новости11:37

Явка на выборах президента Украины составила 45,11%

ТАСС10:31

Названа предварительная явка на выборах президента Украины

Газета.Ru14:51
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Политика

Украинцы выстроились в очереди для голосования за рубежом

В России все участки для голосования закрыты. В Польше голосование в самом разгаре.
Обновлено в 09:12
Политика

Зеленский лидирует в первом туре выборов по данным ЦИК Украины

Обновлено в 16:21
Политика

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено в 16:25
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:08
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Политика

Украина заявила о попытках России остановить едущих на выборы крымчан

По словам Слободяна, неизвестно, как российские пограничники поступают с заявившими о желании проголосовать на выборах президента Украины.
Обновлено в 10:06
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 29 марта в 16:36
Политика

Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Двое детей погибли в результате торнадо в Китае

Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
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Здоровье

Алан Караев готовится к выписке из больницы

Алан Караев идет на поправку и уже готовится к выписке. Алан скромно улыбается и идет на поправку.
Обновлено в 15:27
Автоспорт

Себастьян Феттель: «Управлять болидом было чрезвычайно сложно»

Управлять болидом было чрезвычайно сложно.
Обновлено в 15:33
Политика

Зеленский обозвал Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Обновлено в 09:19
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
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ESRB: Yakuza Kiwami 2 доберётся до РС

Американское рейтинговое агентство ESRB выдало возрастную квалификацию РС-версии Yakuza Kiwami 2, которая ещё не была официально анонсирована SEGA.
Обновлено в 06:29
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 02:49
Политика

Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве

В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал обнаженное фото

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Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией

Среди седанов лучшим стал Volkswagen Passat. Шумоизоляция в нем позволила снизить порог до 61,9 дБА.
Обновлено в 13:43
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Происшествия

Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-27 в Индии

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 потерпел крушение около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан.
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Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
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Первый советский электромобиль

Первый советский электромобиль был создан в 1976 году на базе отечественного ВАЗ-2102.
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ЦИК Украины признал выборы состоявшимися

Обновлено в 16:22
Хоккей

Луонго близок к завершению карьеры, его место во «Флориде» может занять Бобровский

Сообщается, что в случае досрочного ухода Луонго «на пенсию» его место в команде может занять россиянин Сергей Бобровский из «Коламбуса», который станет свободным агентом ближайшим летом.
Обновлено в 16:13
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Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика

Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине

Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.
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Даниил Квят: «Уик-энд был не самым удачным, но мы извлекли урок»

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«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

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