Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%RT на русском 08:41
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины. К 10:00 мск явка составляла 5,5%.
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Политика
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Американское рейтинговое агентство ESRB выдало возрастную квалификацию РС-версии Yakuza Kiwami 2, которая ещё не была официально анонсирована SEGA.
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Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве
В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
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Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 потерпел крушение около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан.
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Первый советский электромобиль был создан в 1976 году на базе отечественного ВАЗ-2102.
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ЦИК Украины признал выборы состоявшимися
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Хоккей
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Сообщается, что в случае досрочного ухода Луонго «на пенсию» его место в команде может занять россиянин Сергей Бобровский из «Коламбуса», который станет свободным агентом ближайшим летом.
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Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
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Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине
Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.
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Футбол
«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби
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