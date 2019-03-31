Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%РБК 05:23
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
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Политика
Ляшко проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 03:36
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
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Наташа Королева добавила, что в настоящее время судится с СБУ. Дело рассматривается в Европейском суде.
Обновлено в 00:27
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
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Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского
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Культура
NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:12
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя
Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Facebook.
Обновлено в 09:56
Политика
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Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
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Футбол
Голкипер в ЮАР забил в свои ворота во время празднования сейва
Обновлено в 06:13
Транспорт
Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД
На перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги в воскресенье, 31 марта, был поврежден контактный провод.
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Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Автоспорт
75 минут до старта: Комментарий Шарля Леклера
Обновлено в 09:55
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия
В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау
Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Футбол
Нобоа: Победили благодаря речи Семака в перерыве
На нашей игре во втором тайме сказалась речь тренера в перерыве.
Обновлено в 10:25
Происшествия
На севере Москвы эвакуировали мечеть после сообщения об угрозе взрыва
"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства, добавив, что из здания выведены 30 человек.
Обновлено в 10:10
Наука
Ученые раскрыли причину отдыха животных стоя
Ученые Цюрихского университета выяснили, почему одни животные предпочитают отдыхать стоя, а другие принимают горизонтальное положение.
Обновлено 29 марта в 01:08
Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Обновлено в 09:21
Политика
Эмир Катара неожиданно покинул саммит ЛАГ
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции
Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно. В Сети опубликовано видео испытаний.
Обновлено в 05:13
Авто
В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster
Что касается компьютерной визуализации, то на ней показали родстер с удлиненным капотом и более покатой крышей в задней части.
Обновлено вчера в 13:36
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55
Политика
Spiegel рассказал об «экзистенциальном кризисе» НАТО
НАТО погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи.
Обновлено в 08:30
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Выпускники ТВВИКУ обезвреживают мины в Сирии
"Тюменское высшее военно-инженерное командное училище готовит новое поколение офицеров, от которых зависит будущее российских Вооруженных сил", - подчеркнул в беседе с обозревателем "Тюменской линии" выпускник ТВВИКУ, начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Обновлено в 08:04