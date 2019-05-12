Политика
Явка на выборах в Литве превысила треть населенияNews.ru 08:54
По данным ЦИК страны, без учёта граждан, которые проголосовали досрочно, на избирательные участки президентских выборов и двух референдумов пришли 30% обладающих правом голоса лиц, передаёт Sputnik.Литва.
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Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Один из самых ярких участников «ДОМа-2» Май Абрикосов после скандального ухода с проекта сторонится светской жизни.
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Происшествия
В массовой аварии в Каталонии пострадали 25 человек
В Испании не менее 25 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием 12 автомобилей.
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Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами
Группа ученых из США и Великобритании впервые в истории медицины смогла вылечить пациента генетически модифицированными бактериофагами.
Обновлено вчера в 01:16
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
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Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
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Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров спровоцировал слухи о своей свадьбе
Весьма вероятно, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
HTC представила свой первый в 2019 году смартфон
В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Политика
Во Франции попросили прекратить «антироссийскую истерию»
Глава французской левой партии Жан-Люк Меланшон попросил ЕС ослабить давление на Россию и прекратить "антироссийскую истерию".
Обновлено в 21:21
Политика
Путин рассказал о чувствах во время шествия «Бессмертного полка»
В этом году в акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 10 млн человек. Путин в пятый раз стал одним из участников шествия.
Обновлено в 07:39
Космос
Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»
Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство
Обновлено в 15:05
Политика
Депутат Рады: Зеленский избавил Украину от Порошенко
Обновлено в 20:10
Происшествия
Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии
Обновлено в 17:43
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Роналду поиздевался над ростом Флоренци. Защитник ответил голом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци. Произошло это во время матча 36-го тура Серии А.
Обновлено в 17:53