Явка на выборах в Литве превысила треть населенияNews.ru 08:54

По данным ЦИК страны, без учёта граждан, которые проголосовали досрочно, на избирательные участки президентских выборов и двух референдумов пришли 30% обладающих правом голоса лиц, передаёт Sputnik.Литва.

Явка на выборах в Литве превысила треть населения

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