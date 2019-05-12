Явка на выборах в Литве превысила 56%Газета.Ru 13:21

Явка на президентских выборах в Литве составила 56,46%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на литовский ЦИК.

Явка на выборах в Литве превысила 56%

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