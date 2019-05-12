Политика
Явка на выборах в Литве превысила 56%Газета.Ru 13:21
Явка на президентских выборах в Литве составила 56,46%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на литовский ЦИК.
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В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Общество
В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям рассаживать детей и родителей
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху, в котором предложил ввести запрет на размещение в самолетах членов семьи по отдельности законодательно.
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Саша Савельева вышла из декрета спустя полтора месяца
В конце марта исполнительница впервые стала мамой. Спустя полтора месяца у певицы снова точеная талия и плоский живот.
Обновлено в 09:07
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Общество
Повседневные расходы россиян упали почти на 8%
«Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.
Обновлено в 21:57
Футбол
«Манчестер Сити» второй год подряд выиграл чемпионат Англии
«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в шестой раз в истории и второй сезон подряд.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Сергей Шакуров показал подросшего сына
Обновлено в 22:00
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Происшествия
В Сочи в ДТП с мотоциклом пострадал 4-летний ребёнок
Согласно предварительной информации, 28-летняя местная жительница на «Мерседесе», выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступила право проезда двигавшемуся по ней мотоциклу.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело
Обновлено в 15:50
Политика
Зеленского призвали публично присягнуть националистам
Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено в 22:24
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Наука
Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах
Ученые из Центра химии ощущений Монелла пришли к выводу, что рецепторы языка человека способны воспринимать не только вкус, но и запах.
Обновлено 10 мая в 13:31
Общество
В Японии установили самые длинные в мире качели
Выполненные в форме круга длиной 163 м многоместные качели из города Китакюсю официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа
Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области ночью 12 мая, передает местное отделение МЧС.
Обновлено в 02:16
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
Обновлено в 07:55
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Авто
Эксперты назвали худшие модели авто в РФ
Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
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Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Музыка
У стен Кремля проходит детский фестиваль «Спасская башня»
Песни Победы, торжественные марши и популярные эстрадные хиты: у стен Кремля проходит фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", передает "ТВ Центр".
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