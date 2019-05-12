Политика

Явка на выборах в Литве превысила 56%Газета.Ru 13:21

Явка на президентских выборах в Литве составила 56,46%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на литовский ЦИК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Литве завершилось голосование на президентских выборах

Эхо Москвы14:00

Явка на выборах в Литве превысила 56%

Газета.Ru13:21

Явка избирателей на выборах президента Литвы превысила 55 процентов

Sputnik Литва13:35

Явка на выборах в Литве превысила треть населения

News.ru08:54

Литовцы не особо верят, что после выборов будут изменения – Титов

BaltNews.lt10:51

Конечная явка избирателей на выборах президента Литвы превысила ожидания

REGNUM13:34

Явка на президентские выборы в Литве к 19:00 составила 53,6%

RT на русском12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено в 17:08
Общество

В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям рассаживать детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху, в котором предложил ввести запрет на размещение в самолетах членов семьи по отдельности законодательно.
Обновлено в 22:45
Шоу-бизнес

Саша Савельева вышла из декрета спустя полтора месяца

В конце марта исполнительница впервые стала мамой. Спустя полтора месяца у певицы снова точеная талия и плоский живот.
Обновлено в 09:07
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 21:49
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Общество

Повседневные расходы россиян упали почти на 8%

«Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.
Обновлено в 21:57
Футбол

«Манчестер Сити» второй год подряд выиграл чемпионат Англии

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в шестой раз в истории и второй сезон подряд.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Сергей Шакуров показал подросшего сына

Обновлено в 22:00
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Происшествия

В Сочи в ДТП с мотоциклом пострадал 4-летний ребёнок

Согласно предварительной информации, 28-летняя местная жительница на «Мерседесе», выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступила право проезда двигавшемуся по ней мотоциклу.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело

Обновлено в 15:50
Политика

Зеленского призвали публично присягнуть националистам

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено в 22:24
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Наука

Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах

Ученые из Центра химии ощущений Монелла пришли к выводу, что рецепторы языка человека способны воспринимать не только вкус, но и запах.
Обновлено 10 мая в 13:31
Общество

В Японии установили самые длинные в мире качели

Выполненные в форме круга длиной 163 м многоместные качели из города Китакюсю официально занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые длинные в мире.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области ночью 12 мая, передает местное отделение МЧС.
Обновлено в 02:16
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

Обновлено в 07:55
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Авто

Эксперты назвали худшие модели авто в РФ

Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Музыка

У стен Кремля проходит детский фестиваль «Спасская башня»

Песни Победы, торжественные марши и популярные эстрадные хиты: у стен Кремля проходит фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", передает "ТВ Центр".
Обновлено в 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное