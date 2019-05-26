Политика
Явка на выборах в Европарламент составила рекордные 51%News.ru вчера в 14:54
По предварительным данным, явка на выборах в Европарламент по всем 27 странам Евросоюза составляет 51%. По словам представителя ЕП, это самый высокий показатель за последние годы, пишет RT.
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Явка на выборах в Европарламент выросла впервые в истории и приближается к 51%
Эхо Москвывчера в 15:01
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На видео показали процесс сборки двигателя V8 от AMG
Обновлено в 00:22
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Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
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Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
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Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
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На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
Обновлено в 01:41
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Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»
Футболист «Монако» Александр Головин по окончании сезона во французской Лиге 1 посетил матч чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Крыльями Советов».
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
Сопровождение «Медведей» истребителями МиГ-31 показали на видео
Для обеспечения безопасности с аэродрома Елизово подняли несколько МиГ-31 морской авиации ТОФ.
Обновлено вчера в 20:25
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Автосалон горит на северо-востоке Москвы
Автосалон загорелся на Псковской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Гаджеты
Первый смартфон на базе Snapdragon 665 представят 30 мая
Обновлено в 00:10
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Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено вчера в 08:16
Космос
Лунная золотая лихорадка вот-вот начнется
Предполагается, что грядет начало новой лунной золотой лихорадки, и Луна послужит ранним испытательным стендом.
Обновлено 25 мая в 04:25
Политика
Убытки Украины от противостояния с Россией сравнили с потерями в войне
Экономические потери Украины от противостояния с Россией окажутся чудовищными, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Обновлено в 01:42
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Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
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Политика
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Зеленский поздравил киевлян с Днем города. В своем Facebook он написал: «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».
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Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
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Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Обновлено вчера в 13:06
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Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37