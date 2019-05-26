Политика
Явка на выборах в Европарламент составила 50,5%Коммерсантъ 19:20
На выборах в Европарламент (ЕП) проголосовали более половины избирателей. «Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%»,— сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги голосования (цитата по ТАСС).
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Гаджеты
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Футбол
Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено в 14:33
Политика
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При очередном обновлении вновь слегка выросли результаты у популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест).
Обновлено в 21:22
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено вчера в 09:31
Экономика
НАФИ: треть предпринимателей довольны финансовым состоянием своего бизнеса
Почти треть российских предпринимателей (31%) оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» или «очень хорошее».
Обновлено в 04:43
Общество
Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила в провинции Хама ракетные установки террористов
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным главой государства, удостоившимся аудиенции у нового императора Японии Нарухито.
Обновлено в 22:32
Авто
Что такое минивэн и чем отличаются автомобили данного типа
От остальных типов кузовов минивэны отличает максимальное увеличение внутреннего объема салона как одна из главных целей разработчиков.
Обновлено в 11:25
Космос
«Небесный поезд» Илона Маска сняли на видео в Башкирии
Обновлено в 08:24
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта
Президент Владимир Путин поддержал проработку проекта строительства глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области.
Обновлено в 22:13
Общество
Свердловчанам пообещали летнее тепло в начале последней недели весны
Синоптики Уральского гидрометцентра обещают до +25 днём и до +15 ночью. При этом местами ожидается умеренный дождь и гроза.
Обновлено в 22:46
Хоккей
Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Футбол
36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии А
Чемпионат Италии сезона 2018/19 завершён. Лучшим бомбардиром турнира стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла.
Обновлено в 17:01
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Кино
Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»
Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Самарской области сельчанке после секса потребовалась помощь врачей
Курьезный случай произошел в одном из поселков под Сызранью в Самарской области, об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.По данным издания, женщина, позвонившая в скорую помощь, в грубой форме требовала, чтобы ей срочно сделали прививку от туберкулеза.
Обновлено в 17:27
Общество
Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.
Обновлено в 22:24
Армия и оружие
Спецназ ВВО впервые отработал освобождение экипажа захваченного воздушного судна в Хабаровском крае
Обновлено в 22:20
Общество
В Уфе распродают арестованные квартиры
В Уфе с молотка уйдут арестованные квартиры. Очередной аукцион по продаже имущества должников состоится 14 июня.
Обновлено в 21:24
Экономика
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27