Политика

Явка на выборах в Европарламент составила 50,5%Коммерсантъ 19:20

На выборах в Европарламент (ЕП) проголосовали более половины избирателей. «Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%»,— сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги голосования (цитата по ТАСС).
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Явка на выборах в Европарламент составила 50,5%

Коммерсантъ19:20

В Европарламенте уточнили данные о явке на выборах

RT на русском19:38

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Явка на выборах в Европарламент по 28 странам ЕС составила 50,5%

ТАСС18:31

Явка на выборах в Европарламент выросла впервые в истории и приближается к 51%

Эхо Москвы15:01
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Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
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