Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%RT на русском 08:41

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины. К 10:00 мск явка составляла 5,5%.
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Известны первые данные о явке на выборы президента Украины

Национальная служба новостей05:27

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

RT на русском08:41

ЦИК: За три часа явка на президентских выборах на Украине превысила 16%

Российская газета06:44

На Украине раскрыли первые данные о явке на выборах президента

РЕН ТВ06:20

Явка на выборах президента Украины превысила 45%

РИА Новости11:37

Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5%

Life.ru05:01

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Известия04:44
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика

В Киевской области изъяли 600 кг героина

Обновлено в 09:49
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Автомобилистка сбила коляску с ребенком в Калуге

Обновлено в 12:01
Политика

Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым

Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
Обновлено в 11:04
Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Политика

Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на Украине

Обновлено в 08:50
Гаджеты

Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android

Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Организатор соревнований назвал причину аварии на гонках в Геленджике

Обновлено в 07:50
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика

На Украине стартовали выборы президента

На пост главы государства претендуют 39 кандидатов На Украине в 08:00 (время совпадает с московским) открылись избирательные участки на выборах президента, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Гаджеты

Названы 7 гаджетов, которые заранее предупредят о проблемах с сердцем

Эксперты в области технологий назвали семь современных гаджетов, которые способны спасти человеку жить.
Обновлено в 08:27
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес

Обновлено в 10:19
Технологии

Соучредители Humble Bundle уходят в отставку после самого успешного года

Соучредители Humble Bundle Джеффри Розен (Jeffrey Rosen) и Джон Грэм (John Graham) ушли со своих постов исполнительного и операционного директоров компании.
Обновлено в 10:14
Политика

Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»

"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России. Ельцин-Центр был открыт в 2015 году.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Стаса Костюшкина «развели» с женой

Жена певца эмоционально высказалась в Сети. Стас Костюшкин с женой Юлией впервые за долгое время отдыхают порознь.
Обновлено в 04:00
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Экономика

В России изменятся правила начисления зарплат

Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика

Вдова Маккейна высказалась о выборах президента Украины

Вдова одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна — Синди Маккейн — сделала заявление относительно выборов президента Украины, где она работает в качестве международного наблюдателя на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 06:09
Происшествия

На обочине дороги в ХМАО обнаружилась свалка полицейских документов

Возле автомобильной дороги в Советском районе Югры обнаружилась свалка полицейских документов - протоколов и постановлений.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Политика

Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский пока набирает 27% голосов избирателей

Обновлено в 08:15
Политика

Как голосуют на выборах президента Украины в Польше

Украинские активисты размещали в соцсетях снимки, на которых видно, что желающих проголосовать на избирательном участке в столице Польши очень много, сообщали, что в очереди стоят сотни людей.
Обновлено в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
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