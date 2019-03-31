Явка на выборы президента Украины превысила 45%RT на русском 08:41

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины. К 10:00 мск явка составляла 5,5%.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.

Политика Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.

Общество Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.

Гаджеты Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.

Общество Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.

Политика На Украине стартовали выборы президента На пост главы государства претендуют 39 кандидатов На Украине в 08:00 (время совпадает с московским) открылись избирательные участки на выборах президента, пишет РИА Новости.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.

Политика Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.

Футбол ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой» В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.

Гаджеты Названы 7 гаджетов, которые заранее предупредят о проблемах с сердцем Эксперты в области технологий назвали семь современных гаджетов, которые способны спасти человеку жить.

Технологии Соучредители Humble Bundle уходят в отставку после самого успешного года Соучредители Humble Bundle Джеффри Розен (Jeffrey Rosen) и Джон Грэм (John Graham) ушли со своих постов исполнительного и операционного директоров компании.

Политика Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра» "Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России. Ельцин-Центр был открыт в 2015 году.

Шоу-бизнес Стаса Костюшкина «развели» с женой Жена певца эмоционально высказалась в Сети. Стас Костюшкин с женой Юлией впервые за долгое время отдыхают порознь.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Экономика В России изменятся правила начисления зарплат Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Политика Вдова Маккейна высказалась о выборах президента Украины Вдова одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна — Синди Маккейн — сделала заявление относительно выборов президента Украины, где она работает в качестве международного наблюдателя на одном из избирательных участков в Киеве.

Происшествия На обочине дороги в ХМАО обнаружилась свалка полицейских документов Возле автомобильной дороги в Советском районе Югры обнаружилась свалка полицейских документов - протоколов и постановлений.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.

Политика Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.

Армия и оружие Т-90С сравнили с зарубежными танками Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.

Общество Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.