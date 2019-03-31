Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%RT на русском 08:41
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины. К 10:00 мск явка составляла 5,5%.
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Политика
В Киевской области изъяли 600 кг героина
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Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
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Происшествия
Автомобилистка сбила коляску с ребенком в Калуге
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Политика
Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым
Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
Обновлено в 11:04
Общество
Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром
К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Гаджеты
Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android
Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
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Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика
На Украине стартовали выборы президента
На пост главы государства претендуют 39 кандидатов На Украине в 08:00 (время совпадает с московским) открылись избирательные участки на выборах президента, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
Названы 7 гаджетов, которые заранее предупредят о проблемах с сердцем
Эксперты в области технологий назвали семь современных гаджетов, которые способны спасти человеку жить.
Обновлено в 08:27
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес
Обновлено в 10:19
Технологии
Соучредители Humble Bundle уходят в отставку после самого успешного года
Соучредители Humble Bundle Джеффри Розен (Jeffrey Rosen) и Джон Грэм (John Graham) ушли со своих постов исполнительного и операционного директоров компании.
Обновлено в 10:14
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России. Ельцин-Центр был открыт в 2015 году.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Стаса Костюшкина «развели» с женой
Жена певца эмоционально высказалась в Сети. Стас Костюшкин с женой Юлией впервые за долгое время отдыхают порознь.
Обновлено в 04:00
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Экономика
В России изменятся правила начисления зарплат
Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Вдова Маккейна высказалась о выборах президента Украины
Вдова одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна — Синди Маккейн — сделала заявление относительно выборов президента Украины, где она работает в качестве международного наблюдателя на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 06:09
Происшествия
На обочине дороги в ХМАО обнаружилась свалка полицейских документов
Возле автомобильной дороги в Советском районе Югры обнаружилась свалка полицейских документов - протоколов и постановлений.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Политика
Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский пока набирает 27% голосов избирателей
Обновлено в 08:15
Политика
Как голосуют на выборах президента Украины в Польше
Украинские активисты размещали в соцсетях снимки, на которых видно, что желающих проголосовать на избирательном участке в столице Польши очень много, сообщали, что в очереди стоят сотни людей.
Обновлено в 10:18