Явка на выборах президента Украины превысила 60%МИР 24 15:24

с чего всё началось

На выборах президента Украины проголосовали 63,81% избирателей, таковы данные 115 округов, а всего их 199. Информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.

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Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.

Армия и оружие Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.

Происшествия Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.

Армия и оружие Взаимный контроль укрепляет доверие Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Экономика С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2% В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.

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Интернет Скандалы, анекдоты, чаты: что искали в Рунете 20 лет назад По результатам исследования компании Mediascope, с 2012 года первую строчку по посещаемости в России занимает «Яндекс» — сюда включен как сам поисковик, так и другие сервисы компании.

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Финансы Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.

Происшествия Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.

Интернет Цукерберг выступает за регулирование Интернета В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.

Политика Министр Дроботушенко написал заявление об увольнении Источник в министерстве сообщил Заб.ру, что Дроботушенко находится на больничном, и о его увольнении ничего неизвестно.

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Общество Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Политика На избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма На выборах президента Украины одном из избирательных участков Киева повесили изображение карты страны без Крыма, который официальный Киев продолжает считать своими территориями, а также территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

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