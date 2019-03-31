Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 60%МИР 24 15:24
На выборах президента Украины проголосовали 63,81% избирателей, таковы данные 115 округов, а всего их 199. Информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.
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с чего всё началось
На выборах президента Украины к 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой) проголосовали 44,8% избирателей, свидетельствуют предварительные данные украинского Центризбиркома.Ведомости09:25
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Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено в 13:40
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Обновлено в 18:31
Происшествия
Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля
Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Взаимный контроль укрепляет доверие
Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Обновлено в 18:30
Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Интернет
Скандалы, анекдоты, чаты: что искали в Рунете 20 лет назад
По результатам исследования компании Mediascope, с 2012 года первую строчку по посещаемости в России занимает «Яндекс» — сюда включен как сам поисковик, так и другие сервисы компании.
Обновлено в 17:02
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Экономика
В господдержке автопрома появился эксклав
В декабре вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал, что СПИК в автопроме станет гарантией доступа к промсубсидиям, без которых производство в РФ нерентабельно.
Обновлено в 18:59
Футбол
Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников
Обновлено в 18:41
Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.
Обновлено в 21:08
Интернет
Цукерберг выступает за регулирование Интернета
В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Кино
Марк Хэмилл озвучит куклу-убийцу Чаки в ремейке «Детских игр»
Обновлено в 19:41
Политика
Министр Дроботушенко написал заявление об увольнении
Источник в министерстве сообщил Заб.ру, что Дроботушенко находится на больничном, и о его увольнении ничего неизвестно.
Обновлено 29 марта в 01:24
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено в 10:00
Политика
Завершилось голосование на выборах президента Украины
Обновлено в 14:06
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено в 12:24
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Общество
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции
Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 21:12
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика
На избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма
На выборах президента Украины одном из избирательных участков Киева повесили изображение карты страны без Крыма, который официальный Киев продолжает считать своими территориями, а также территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40