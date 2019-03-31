Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 60%МИР 24 15:24

На выборах президента Украины проголосовали 63,81% избирателей, таковы данные 115 округов, а всего их 199. Информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.
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с чего всё началось
На выборах президента Украины к 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой) проголосовали 44,8% избирателей, свидетельствуют
 предварительные данные украинского Центризбиркома.
Ведомости09:25

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Явка на выборах президента Украины перед закрытием участков превысила 66%

ФАН15:23

ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президента

РБК18:04

ЦИК Украины обнародовал данные по явке на выборах президента: 63,48%

Московский Комсомолец17:28

Итоговая явка на выборах президента Украины составила 63,52%

ТАСС21:10

Центризбирком Украины опубликовал итоговые данные по явке на выборах

RT на русском17:19

Явка на президентских выборах Украины составила 63,92%

Известия15:13

Явка на выборах президента Украины превысила 45%

РИА Новости11:37
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено в 13:40
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Зеленский лидирует на выборах на Украине

Обновлено в 18:31
Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана задерживаются свыше 15 рейсов

Обновлено в 20:49
Происшествия

Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля

Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Взаимный контроль укрепляет доверие

Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Обновлено в 18:30
Экономика

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Интернет

Скандалы, анекдоты, чаты: что искали в Рунете 20 лет назад

По результатам исследования компании Mediascope, с 2012 года первую строчку по посещаемости в России занимает «Яндекс» — сюда включен как сам поисковик, так и другие сервисы компании.
Обновлено в 17:02
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Экономика

В господдержке автопрома появился эксклав

В декабре вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал, что СПИК в автопроме станет гарантией доступа к промсубсидиям, без которых производство в РФ нерентабельно.
Обновлено в 18:59
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский в девятый раз в сезоне сыграл на ноль

Обновлено в 20:47
Футбол

Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников

Обновлено в 18:41
Финансы

Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России

Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.
Обновлено в 21:08
Интернет

Цукерберг выступает за регулирование Интернета

В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Кино

Марк Хэмилл озвучит куклу-убийцу Чаки в ремейке «Детских игр»

Обновлено в 19:41
Политика

Министр Дроботушенко написал заявление об увольнении

Источник в министерстве сообщил Заб.ру, что Дроботушенко находится на больничном, и о его увольнении ничего неизвестно.
Обновлено 29 марта в 01:24
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

Обновлено в 10:00
Культура

NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ

Обновлено в 05:44
Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины

Обновлено в 14:06
Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено в 12:24
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Общество

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 21:12
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика

На избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма

На выборах президента Украины одном из избирательных участков Киева повесили изображение карты страны без Крыма, который официальный Киев продолжает считать своими территориями, а также территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено в 12:58
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
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