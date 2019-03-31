Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%РБК 05:23
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
Политика
Явка на президентских выборах на Украине составила более 45%
Обновлено в 14:25
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию», Бучневич забросил шайбу
"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0. Один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич.
Обновлено в 14:55
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика
Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур
Обновлено в 13:55
Происшествия
Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве
В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Чилийский защитник «Болоньи» Эрик Пульгар открыл счет в матче с пенальти.
Обновлено в 14:01
Политика
МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах
Министерство внутренних дел Украины заявило, что на выборах президента страны серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было.
Обновлено в 15:09
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Футбол
Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Футбол
Дубль Сулейманова помог «Краснодару» разгромить «Анжи»
В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, также отличились Вандерсон, Виктор Классон и Иван Игнатьев.
Обновлено в 13:53
Технологии
Покупатель хочет увидеть
Уже сегодня мебельная компания из Санкт-Петербурга создала в своих салонах шоу-румы, где можно увидеть, как будет выглядеть комната с выбранной мебелью.
Обновлено в 13:46
Политика
Что сделает с Украиной Зеленский-президент
По результатам экзитполов пришедший в политику комик Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов, обгоняя действующего президента Порошенко на 12%.
Обновлено в 13:51
Политика
Зеленского и Тимошенко подозревают в сговоре
Обновлено в 14:08
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий.
Обновлено в 14:23
Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено в 06:50
Политика
На Украине полулегально публикуют первые результаты экзитполов
Известные украинские журналисты опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков) на проходящих сегодня выборах президента Украины.
Обновлено в 11:03
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика
Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
Президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского, передает портал "112 Украина".
Обновлено в 14:58
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Дагестане задержан экс-начальник МВД Махачкалы
Издание «Черновик» уточняет, что его задержание – результат внтуриаппаратной борьбы в республиканском управлении МВД, сообщив о конфликтах Ашикова с начальником управления миграционной службы Магомедом Магомедовым, начальником Центра по противодействию экстремизму Магомедом Сайпулаевым и другими высокопоставленными силовиками.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Жильцы 500 московских квартир остались без света
Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
В Туле умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец, сообщило правительство региона. Выдающемуся конструктору было 80 лет.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
Обновлено в 12:40