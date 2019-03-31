Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%РБК 05:23
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.
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Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
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Политика
В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК
Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
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Футбол
«Зенит» победил «Оренбург» благодаря голу защитника Ракицкого
Обновлено в 09:13
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах главы Словакии
Большинство голосов получила на выборах президента Словакии адвокат Зузана Чапутова.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
На востоке Чечни сгорела мечеть
В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
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Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Политика
На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении
Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
Обновлено в 11:24
Политика
На Украине стартовали выборы президента
На пост главы государства претендуют 39 кандидатов На Украине в 08:00 (время совпадает с московским) открылись избирательные участки на выборах президента, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва
Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Тело 18-летнего солдата-срочника обнаружили 30 марта в лесном массиве Уссурийского городского округа.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным
"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:34
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика
США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Политика
Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США
Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Хоккей
Авангард — Салават Юлаев 3:1 (3-й период)
Форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин вошел в состав на второй матч серии плей-офф КХЛ против омского "Авангарда", защитник Павел Коледов не попал в заявку на игру.
Обновлено в 09:14
Политика
Явка на выборах президента Украины составляет почти 44%
Обновлено в 09:03
Происшествия
25-летняя волгоградка погибла на Бали
В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.
Обновлено в 03:22
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Музыка
Шнуров пошутил про «экстремизм» в творчестве Королёвой
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Политика
Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23