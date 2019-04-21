Политика
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%RT на русском 08:16
Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
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