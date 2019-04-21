Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%RT на русском 08:16

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
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Явка на Украине превысила 45%

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Украинские выборы: Окончательная явка на 11:00 составила 18,15%

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Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

RT на русском08:16

Явка избирателей на выборах на Украине на 15.00 составила 45,32%

РИА Новости08:09

ЦИК Украины зафиксировала рост явки по сравнению с первым туром

РБК05:30

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Эхо Москвы05:30

Явка на выборах президента Украины по одному из округов составила 47,87% на 15:00

ТАСС08:26
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Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
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В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
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По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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