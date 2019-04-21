Политика
Явка во втором туре выборов президента Украины составила 62,07%ТАСС 17:45
Явка во втором туре выборов президента Украины составила 62,07%. Такие данные по результатам обработки протоколов со всех 199 избирательных округов опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины.
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Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Космос
Эксперты рассказали о причинах уменьшения массы Солнца
Обновлено 19 апреля в 19:47
Происшествия
Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР
Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Общество
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Гаджеты
Samsung откладывает запуск складного смартфона Galaxy Fold в Китае
Как сообщает инсайдер Ice Universe, компания Samsung отменила два мероприятия, которые связаны с запуском нового складного смартфона Galaxy Fold на территории Китая.
Обновлено в 16:58
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Энергетика
Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти
Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.
Обновлено в 12:36
Общество
Эксперт предложил ЦИК провести референдум по вопросу захоронения Ленина
Всероссийский референдум по вопросу возможного захоронения тела Владимира Ленина в 2019 году предложил провести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, эксперт направил в ЦИК России.
Обновлено в 19:52
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
В МИД РФ прокомментировали результаты выборов президента Украины
Статс-секретарь замминистра считает, что граждане проголосовали за перемены в стране Данные экзитполов на президентских выборах на Украине показали, что граждане проголосовали за перемены в стране, считает статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 14:19
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.
Обновлено в 16:00
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Политика
В штаб к Зеленскому пришла полиция
Обновлено в 07:59
Общество
Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют
Обновлено в 18:07
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Общество
«Аэрофлот» возобновил продажу льготных авиабилетов
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам.
Обновлено в 18:19
Космос
НПО Лавочкина заявило о неучастии в проекте Lunar Orbital Gateway
В сентябре 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может участвовать в американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway в ее текущем виде на вторых ролях, а будет создавать свою транспортную систему.
Обновлено 19 апреля в 20:55
Политика
«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео
Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено в 15:23
Космос
Российский стартап намерен транслировать рекламу из космоса
Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.
Обновлено в 13:05
Экономика
«Дом.РФ» выливает вино
Банк банкротит «Легенду Крыма» Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей — ГК «Легенда Крыма».
Обновлено в 17:53
Космос
Как выглядит развитие черной дыры
Благодарим за видео пользователя YouTube BlackHoleCam.
Обновлено 19 апреля в 10:16
Наука
Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции
Ученые из Бостонского университета рассказали, что риск развития деменции у человека эффективно помогает уменьшить его физическая активность.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Военный подорвался на гранате в Туле
В Туле военнослужащий подорвался на гранате.
Обновлено в 20:18
Энергетика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В конце 2018 года финская Fortum направила «Газпром энергохолдингу» (контролирует электроэнергетику монополии) предложения об обмене активами.
Обновлено в 17:53