Политика
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента УкраиныРИА Новости 11:11
Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
Появились новые данные о результатах выборов на Украине
Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.
Обновлено в 10:44
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика
Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на пост министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун с хэштегом "Украина превыше всего".
Обновлено в 09:36
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
Обновлено в 11:00
Политика
Порошенко проголосовал на президентских выборах
Обновлено в 05:45
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Происшествия
На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час
Обновлено в 05:29
Политика
Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники
"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
Экс-телеведущая телестройки «Дом-2» Ксения Собчак опровергла свои же заявления о том, что российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков развелся с женой.
Обновлено в 09:39
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Общество
На суде активисту Ишутину не смогли объяснить, за что его судят
Самое интересное, что ни представитель прокуратуры, ни судья не могли объяснить, за что именно судят Кирилла.
Обновлено в 06:22
Политика
МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборов
Все подразделения МВД Украины следят за безопасностью и порядком во время второго тура президентских выборов и готовы реагировать на внештатные ситуации.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Теннис
Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»
Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Интернет
Facebook и Google узнали об употреблении наркотиков пользователями через приложения
33 из 36 приложений, найденных исследователями по ключевым словам «депрессия» и «отказ от курения», передавали информацию рекламодателям или сторонним компаниям, чаще всего Facebook и Google.
Обновлено в 04:58
Политика
Кучма пожалел нового президента Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Политика
Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии
Обновлено в 09:03
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Экономика
Saudi Aramco выкупит долю Shell в НПЗ в Эль-Джубайле за $631 млн
Saudi Aramco выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за $631 млн.
Обновлено в 08:02
Футбол
Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк
Обновлено в 09:30
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46