Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента УкраиныРИА Новости 11:11

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины

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