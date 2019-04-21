Политика

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента УкраиныРИА Новости 11:11

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 16.00 мск составила 49,3% - гражданская сеть "Опора"
Читать в источнике

Подробнее о событии

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

РБК10:03

Стали известны новые данные по явке на выборах президента Украины

Газета.Ru08:32

Явка на выборы президента Украины на 15:00 составила 47,87%

RT на русском08:16

Центр и восток Украины проявляют наибольшую активность на выборах

ТАСС09:42

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента Украины

РИА Новости11:11

Появились первые данные по явке на выборах на Украине

Известия05:23

Юго-Восток Украины решает: Обнародована явка на выборах на 15:00

REGNUM09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика

Появились новые данные о результатах выборов на Украине

Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.
Обновлено в 10:44
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика

Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на пост министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун с хэштегом "Украина превыше всего".
Обновлено в 09:36
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
Обновлено в 11:00
Политика

Порошенко проголосовал на президентских выборах

Обновлено в 05:45
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Происшествия

На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час

Обновлено в 05:29
Политика

Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники

"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова

Экс-телеведущая телестройки «Дом-2» Ксения Собчак опровергла свои же заявления о том, что российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков развелся с женой.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 10:50
Общество

На суде активисту Ишутину не смогли объяснить, за что его судят

Самое интересное, что ни представитель прокуратуры, ни судья не могли объяснить, за что именно судят Кирилла.
Обновлено в 06:22
Политика

МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборов

Все подразделения МВД Украины следят за безопасностью и порядком во время второго тура президентских выборов и готовы реагировать на внештатные ситуации.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Полицейские задержали еще одного сбежавшего из изолятора в Туве

Обновлено в 10:26
Теннис

Фоньини впервые в карьере выиграл «Мастерс»

Фоньини допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 5. На счету Лайовича 1 эйс, 3 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 4. Для 31-летнего итальянца этот титул стал девятым в карьере и первым на турнирах серии «Мастерс-1000».
Обновлено в 10:39
Интернет

Facebook и Google узнали об употреблении наркотиков пользователями через приложения

33 из 36 приложений, найденных исследователями по ключевым словам «депрессия» и «отказ от курения», передавали информацию рекламодателям или сторонним компаниям, чаще всего Facebook и Google.
Обновлено в 04:58
Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Политика

Пятилетний мальчик получил 50 тысяч за шутку про Зеленского

Обновлено в 10:47
Гаджеты

Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии

Обновлено в 09:03
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Нижегородской области потушили пожар на военном полигоне

Обновлено в 10:25
Футбол

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу

Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Экономика

Saudi Aramco выкупит долю Shell в НПЗ в Эль-Джубайле за $631 млн

Saudi Aramco выкупит полную долю (50%) англо-голландской Shell в совместном предприятии Sasref в городе Эль-Джубайле за $631 млн.
Обновлено в 08:02
Футбол

Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк

Обновлено в 09:30
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное