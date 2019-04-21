Политика
ЦИК Украины зафиксировала рост явки по сравнению с первым туромРБК 05:30
Украинская Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные о явке граждан на второй тур выборов президента страны. Согласно им к 11:00 по местному времени (совпадает с московским) в голосовании поучаствовали 18,13% граждан страны.
Читать в источнике
Оценить136
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение от Владимира Зеленского на выборах главы государства в воскресенье, 21 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:26
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник Минюста Армении
Объявленный в розыск бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Минюста Армении Мигран Погосян обнаружен в Москве и арестован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.
Обновлено в 12:33
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Игры
Названа дата релиза Cyberpunk 2077
Обновлено в 07:30
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык
Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено в 15:04
Футбол
Спартак — Енисей 2:0
Обновлено в 13:57
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Политика
Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено в 17:18
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В РПЦ поздравили Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 17:15
Общество
Особенности национальных отходов. О вечном спутнике человеческой цивилизации — бытовом мусоре. И о том, как с ним бороться
Богатые страны давно подняли на флаг циркулярную экономику, принцип «ноль отходов» и передовые технологии переработки мусора.
Обновлено в 16:56
Политика
США дали Порошенко гарантии неприкосновенности
Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Политика
Захарова прокомментировала итоги выборов на Украине
Победа на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского даст возможность осуществить настоящую перезагрузку, написала официальный представитель МИДа России Мария Захарова в Facebook 21 апреля.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников
Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт
В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Николь Кузнецова: «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»
Обновлено в 15:00
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом
Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено в 11:28