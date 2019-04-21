ЦИК Украины зафиксировала рост явки по сравнению с первым туромРБК 05:30

Украинская Центральная избирательная комиссия опубликовала первые данные о явке граждан на второй тур выборов президента страны. Согласно им к 11:00 по местному времени (совпадает с московским) в голосовании поучаствовали 18,13% граждан страны.

ЦИК Украины зафиксировала рост явки по сравнению с первым туром

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