Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 47%Метагазета 09:24
Явка в первом туре за аналогичный период составляла 45,1%. По данным на 15:00 правоохранители выявили 690 фактов нарушений на избирательных участках во время голосования на выборах. На Украине сегодня в 8:00 по местному времени стартовал второй тур президентских выборов.
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Политика
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Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
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Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Общество
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Происшествия
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Извержение огромного стратовулкана началось в Индонезии
Власти страны сообщили о введении запрета на приближение к вулкану ближе, чем на 4 км. Извержению присвоен третий из четырех уровней опасности, в связи с чем местных жителей снабдили масками для защиты от вулканического пепла.
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В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»
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«КамАЗ» выпустил вездеход «Арктика»
Стоимость нового вездехода КАМАЗ-6345 составляет 12-15 миллионов рублей.
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