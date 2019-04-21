Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 47%Метагазета 09:24

Явка в первом туре за аналогичный период составляла 45,1%. По данным на 15:00 правоохранители выявили 690 фактов нарушений на избирательных участках во время голосования на выборах. На Украине сегодня в 8:00 по местному времени стартовал второй тур президентских выборов.
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Стали известны новые данные по явке на выборах президента Украины

Газета.Ru08:32

Явка на президентские выборы на Украине приблизилась к 50%

Life.ru08:22

Явка избирателей на выборах на Украине на 15.00 составила 45,32%

РИА Новости08:09

Явка на выборы президента Украины к 15:00 составила более 47%

RT на русском08:16

Явка во втором туре выборов на Украине на 15:00 составила 47,87%

Известия08:19

Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%

ТАСС07:02

Эксперты ожидают снижение явки на Украине во втором туре выборов президента

REGNUM00:45
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

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Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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