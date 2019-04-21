Политика

Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила 7,93%RT на русском 04:33

Явка во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 11:00 составила 7,93%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома. В ЦИК уточнили, что данные собраны в четырёх из 199 избирательных округов.
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Появились первые данные по явке на выборах на Украине

Известия05:23

Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила около 19%

РИА Новости06:42

ЦИК Украины зафиксировала рост явки по сравнению с первым туром

РБК05:30

Явка на выборах президента Украины составила 47,87% на 15:00

ТАСС08:07

Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила 7,93%

RT на русском04:33

Названы первые данные по явке на выборы на Украине

Газета.Ru04:32

Украинские выборы: Окончательная явка на 11:00 составила 18,15%

REGNUM07:34
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На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв

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На Украине начался второй тур президентских выборов

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Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
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Стали известны данные первых экзитполов

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На одном из избирательных участков города Кривой Рог Днепропетровской области в юго-восточной части страны голосовавшая женщина пыталась проглотить бюллетень.
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Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
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«Зенит» забил победный гол «Краснодару» на 95-й минуте

Матч 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Краснодар».
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Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
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Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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