Политика
Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила 7,93%RT на русском 04:33
Явка во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 11:00 составила 7,93%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома. В ЦИК уточнили, что данные собраны в четырёх из 199 избирательных округов.
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Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Обновлено в 05:18
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Политика
К Зеленскому в штаб пришла полиция
Владимир Зеленский сидит в штабе и заполняет бумаги для протокола.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Футбол
Заха может продолжить карьеру во Франции
Форвардом "Кристал Пэлас" Уилфридом Заха интересуется "ПСЖ". Об этом сообщает Sunday Express.
Обновлено в 04:20
Политика
Стали известны данные первых экзитполов
По предварительным данным о ходе голосования во втором туре президентских выборов на Украине, полученным в ходе опроса избирателей, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с результатом в 71,8% против 28,2%.
Обновлено в 06:46
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Спорт
Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
В Кривом Роге пьяная женщина съела избирательный бюллетень
На одном из избирательных участков города Кривой Рог Днепропетровской области в юго-восточной части страны голосовавшая женщина пыталась проглотить бюллетень.
Обновлено в 06:53
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Зенит» забил победный гол «Краснодару» на 95-й минуте
Матч 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины
Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.
Обновлено в 08:01
Наука
Бросить курить мешает котинин – больше, чем никотин
Метаболит под названием котинин держится в организме курильщика в семь раз дольше никотина. Котинин усиливает зависимость от курения.
Обновлено в 03:40
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Энергетика
Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»
Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" на экспорт в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством нефти, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 07:59
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Валентина Титова о разводе с Владимиром Басовым: «Не смогла жить с алкоголиком»
Обновлено в 05:00
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала
Обновлено в 07:21
Футбол
Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубником
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев в матче 24-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с товарищем по команде Якой Бийолом.
Обновлено в 07:21
Политика
МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборов
Все подразделения МВД Украины следят за безопасностью и порядком во время второго тура президентских выборов и готовы реагировать на внештатные ситуации.
Обновлено в 06:53