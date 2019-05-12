Завершено голосование на президентских выборах в ЛитвеГазета.Ru 14:02

Голосование на седьмых за годы независимости Литвы президентских выборах завершено, передает ТАСС со ссылкой на литовский ЦИК. По имеющимся данным, в 20.00 порядка 2 тыс. избирательных участков были закрыты.

Завершено голосование на президентских выборах в Литве

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