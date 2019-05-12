Политика

Завершено голосование на президентских выборах в ЛитвеГазета.Ru 14:02

Голосование на седьмых за годы независимости Литвы президентских выборах завершено, передает ТАСС со ссылкой на литовский ЦИК. По имеющимся данным, в 20.00 порядка 2 тыс. избирательных участков были закрыты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Премьер Литвы пообещал уйти в отставку

Газета.Ru16:05

Кандидат в президенты Литвы о выборах: политический шантаж граждан

BaltNews.lt17:55

Завершились выборы в Литве

Вести.Ru13:52

На президентских выборах в Литве выявилась тройка лидеров

Инфорос16:33

Премьер Литвы признал поражение на президентских выборах и объявил об отставке

ТАСС18:10

На президентских выборах Литвы определилась тройка лидеров

Эхо Москвы18:05

В Литве завершились выборы президента

Sputnik Литва14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:28, Ашберн

В Литве проходят президентские выборы и два референдума

КП - Беларусь04:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

Обновлено в 11:05
Футбол

«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Авто

Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 06:59
Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Иран призвал США покинуть Ближний Восток

Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 06:56
Кино

«Мстители: Финал» сохранили лидерство в российском прокате

Обновлено в 17:15
Баскетбол

«Портленд» обыграл «Денвер» и вышел в полуфинал плей-офф

"Портленд" выиграл у "Денвера" (100:96) в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НБА. Команда выиграла серию со счетом 4-3.
Обновлено в 18:13
Общество

«Мы просто не должны ассимилироваться»: как сберечь ассирийское меньшинство в Армении

Арам Гарегинян, Sputnik Армения За пределами исконно ассирийских земель, в мире можно по пальцам пересчитать школы, где учат ассирийский язык.
Обновлено в 04:25
Хоккей

«Бостон» дома обыграл «Каролину» и увеличил преимущество в серии

«Бостон» на своем льду принимал «Каролину» во втором матче серии плей-офф финала Восточной конференции НХЛ.
Обновлено в 17:49
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 17:08
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Футбол

Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»

Ребята весь сезон пахали и не ныли.
Обновлено в 16:31
Здоровье

Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии

Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.
Обновлено в 07:55
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Автоспорт

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» проболталась про беременность

Обновлено вчера в 22:37
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Музыка

Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»

Обновлено в 15:41
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество

Названы средние зарплаты рабочих в Германии

Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.
Обновлено в 17:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное