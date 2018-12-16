Политика

В Приморье стартовали повторные выборы губернатора
РБК
вчера в 17:21

Вскоре после отмены результатов Тарасенко ушел в отставку и отказался участвовать в новых выборах. Новым временно исполняющим главой региона стал Олег Кожемяко, экс-губернатор Сахалинской области. Ищенко, участвовавший в двух турах первых выборов, планировал принять участие и в повторных выборах.
РБКвчера в 17:21
с чего всё началось
На участки в Приморском крае по состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) пришли более 4,6%, следует
 из данных на сайте краевой избирательной комиссии.
РБКвчера в 22:12

Подробнее о событии

Главные новости к утру 16 декабря

Коммерсантъвчера в 23:08

Избирком обнародовал первые данные о явке на выборах главы Приморья

РБКвчера в 22:12

Выборы во Владивостоке: история одного участка

Владивосток-Новости02:01

На выборах губернатора Приморья к 15.00 проголосовали 29,53% избирателей

PrimaMedia.ru01:10

Голос на выборах отдали кандидаты в губернаторы

Общественное телевидение Приморья00:25

Почти 14% избирателей уже приняли участие в выборах губернатора Приморья

ВЕСТИ: Приморьевчера в 22:13

Ищенко допустил слишком много ошибок

Актуальные комментарии13 декабря в 01:36
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Главой автокефальной церкви Украины избран митрополит Епифаний

Обновлено вчера в 10:40
Политика

Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Госдеп подтвердил отказ США от участия в Парижском соглашении

Государственный департамент США подтвердил, что Вашингтон не будет участвовать в Парижском соглашении по климату, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Глава МВД США назвал обвинения в свой адрес ложными

Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие

Почему в США предрекли поражение американскому флоту от России

Американские СМИ назвали причины, по которым американские ВМС потерпят поражение в случае войны с Россией.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Экс-дипломат рассказал о бегстве Порошенко от дебатов в Европарламенте

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что президент Петр Порошенко отказался присутствовать на заседании Европейского парламента, посвященном выполнению Киевом условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД

Россия не настроена серьезно на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как не признает за собой нарушения документа.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil

Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

На следующей неделе члены Совфеда посетят базы Хмеймим и Тартус

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Владимир Кожин, зампред комитета по соцполитике Александр Варфоломеев и член комитета по обороне Вячеслав Мархаев посетят на следующей неделе базу Хмеймим и Тартус в Сирии и поздравят российских военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил РИА Новости источник в комитете.
Обновлено в 00:29
Политика

Путин вручил Вербицкой премию за укрепление единства российской нации

Президент России Владимир Путин вручил президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Обновлено вчера в 13:18
Политика

Путин предостерег от запретов рэп-концертов

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, назвал бесперспективными участившиеся запреты концертов популярных у молодежи музыкантов.
Обновлено вчера в 08:07
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