Политика
В Литве завершился второй тур выборов президентаLife.ru 14:52
Второй этап президентских выборов и выборов депутатов в Европарламент завершился в Литве 26 мая. Граждане страны отдавали голоса за одного из двух претендентов на пост главы государства, а также выбирали 11 будущих евродепутатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Армия и оружие
Террористы атаковали САА в провинции Хама в Сирии
Обновлено вчера в 15:41
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею
Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас рассмешил подписчиков забавным видео с детьми
Энрике Иглесиас и Анна Курникова не часто делятся фото и видео детей, но каждая новая публикация вызывает бурные эмоции у подписчиков.
Обновлено в 06:14
Общество
Астрологический прогноз на 27 мая – 2 июня для всех знаков зодиака
Неблагоприятный аспект Юпитера в Стрельце к Солнцу, Меркурию, Марсу и Урану предупреждает Стрельцов, что вас ждут непростые испытания.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Политика
«Единая Россия» рассмотрит нападение чиновника на журналиста
Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит нападение главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 18:16
Общество
Чиновники смогут получать надбавки за наставничество
Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 16:07
Общество
Общественный контроль на реке Дон или Багаевская Кин-дза-дза
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика
Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство
"Все изменилось - большинство больше не в руках двух партий", - сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которая является кандидатом на пост главы Еврокомиссии от "Альянса либералов и демократов за Европу".
Обновлено в 19:43
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Хоккей
Ржига: Сборная Чехии была сильнее России
Обновлено в 16:10
Наука
Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет
Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
Обновлено вчера в 15:34
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Общество
В России отмечают День библиотек
День библиотек празднуется в России 27 мая - в этот день в 1795 году была основана Императорская публичная библиотека (ныне Российская национальная библиотека).
Обновлено в 17:24
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Футбол
Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ
"Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.
Обновлено в 13:53
Общество
The Animation Magazine (США): создатели «Маши и медведя» объявили о выходе новых эпизодов, проведении тематических мероприятий и открытии магазинов на «Амазоне» (The Animation Magazine)
Прошедший месяц оказался очень напряженным для создателей мультсериала «Маша и медведь» из анимационной студии «Анимаккорд», поскольку эта озорная девочка стала темой нескольких важных объявлений на телевидении, а также мероприятий в сфере развлечений и лицензирования.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика
Пушков сравнил «покорение мира» Украиной с полетом на Марс
Обновлено в 09:39