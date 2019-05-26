В Литве завершился второй тур выборов президентаLife.ru 14:52

Второй этап президентских выборов и выборов депутатов в Европарламент завершился в Литве 26 мая. Граждане страны отдавали голоса за одного из двух претендентов на пост главы государства, а также выбирали 11 будущих евродепутатов.

В Литве завершился второй тур выборов президента

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