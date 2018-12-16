с чего всё началось

Явка на повторных выборах губернатора Приморского края превысила показатели сентябрьского голосования. По данным краевого избиркома, к шести часам вечера по местному времени на повторных выборах проголосовали 39,57% избирателей.

Политика Политика Новая церковная организация названа Православной церковью Украины «В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью», — цитирует его ТАСС.

Политика Политика ЦИК Армении объявил о победе блока Пашиняна на парламентских выборах Центризбирком Армении подвел в воскресенье окончательные итоги внеочередных выборов в Национальное собрание, которые состоялись 9 декабря: в парламент республики прошли три политсилы — правящий блок "Мой шаг", а также партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

Политика Политика Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте В Киеве рассказали про уклонение президента Украины Петра Порошенко от дебатов в Европарламенте, на которых зачитывался доклад с критикой работы украинских властей в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также указывалось на масштабную коррупцию в стране.

Политика Политика Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

Армия и оружие Армия и оружие В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.

Политика Политика В Грузии готовят протесты во время инаугурации

Политика Политика Русская служба BBC ищет «российский след» в протестах во Франции В поисках нужных «углов» Один из корреспондентов, принимавших участие в освещении уличных акций «жёлтых жилетов» во Франции, передал российскому агентству РИА Новости переписку, которую с ним вела журналист Русской службы ВВС Ольга Ивашина.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сопоставил российский Ил-112В и украинский Ан-140 Американский журнал The National Interest сравнил российский транспортный самолет Ил-112В и украинский Ан-140.

Политика Политика Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с Днем независимости.

Политика Политика США отказались от обязательств по Парижскому соглашению Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, по выполнению Парижского соглашения.

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Политика Политика Трамп объявил о предстоящей отставке министра внутренних дел США Как сообщает CNN, к отставке экстравагантного министра могла привести серия недавних скандалов, связанных с использованием Зинке в личных целях своего высокого поста, о чем стало известно СМИ, а вскоре и Трампу.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.