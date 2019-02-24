Политика

Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 20%РИА Новости 05:10

Явка на парламентских выборах в Молдавии к 13.00 по московскому времени составила 20,92%, сообщается на сайте Центризбиркома республики. По данным на 12.00 (13.00 мск), принять участие в голосовании в Молдавии успели более 595 тысяч человек, это 20,91% избирателей.
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Явка на выборах превысила треть от числа избирателей

Sputnik Молдова07:26

Явка на парламентских выборах в Молдавии достигла 27%

RT на русском06:02

Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 20%

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Парламентские выборы-2019 в Молдове: проголосоовало уже почти 600 тысяч человек

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В Молдавии начались выборы в парламент

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Петербург готовится к парламентским выборам для граждан Молдовы

Мойка78вчера в 19:47

Парламентские выборы в Молдове: «качели» между Евросоюзом и ЕАЭС

Евразия.Эксперт21 февраля в 11:24
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Армия и оружие

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России

Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:14
Общество

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

В Москве начался марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит в столице четыре года назад.
Обновлено в 06:04
Политика

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Обновлено в 02:09
Спорт

Биатлонистка Юрлова-Перхт стала чемпионкой Европы в пасьюте

Обновлено в 05:36
Спорт

Большунов и Ретивых завоевали серебро в командном спринте на ЧМ

Обновлено в 06:25
Политика

Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Обновлено в 04:25
Происшествия

При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США

В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
Обновлено в 06:18
Политика

Премьер Чехии заявил о неспособности ЕС справиться с ситуацией в Сирии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о неспособности Евросоюза урегулировать ситуацию в Сирии на фоне ухудшения миграционного кризиса в Европе.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

Проверкой установлено, что 6 февраля 35-летняя женщина была доставлена в родильный дом № 2 города Хабаровска.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Иран заявил о глубоководном пуске крылатой ракеты с подводной лодки

Иранские Военно-морские силы в ходе учений совершили подводный пуск противокорабельной крылатой ракеты, сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие

Появилось первое фото модернизированного танка Abrams

В Сети появилось первое фото новейшей модификации танка Abrams M1A2C. Снимок был опубликован на сайте Defence Blog.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

В Москве ограбили наркологическую клинику, принадлежащую певцу Стасу Пьехе и его сестре, сообщил "Пятый канал".
Обновлено в 07:24
Происшествия

Ледяной городок «Хрустальная сказка» загорелся в Иркутске

Возгорание произошло на территории ледяного городка "Хрустальная сказка" в микрорайоне Солнечном в Иркутске сегодня вечером, 24 февраля.
Обновлено в 05:53
Спорт

Павличенко выиграл общий зачёт Кубка мира по санному спорту

Обновлено в 07:07
Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

На Украине заявили об обострении обстановки в Донбассе

Минобороны Украины констатировало обострение обстановки в Донбассе в воскресенье, 24 февраля.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Екатеринбурге подрались посетители и охранники гипермаркета в ТРЦ

В Екатеринбурге в ТРЦ «Радуга Парк» произошла драка между посетителями и охранниками гипермаркета «О’кей».
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

ДНР обвинила ВСУ в минировании школ и детских садов

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов обвинил солдат украинских вооруженных сил (ВСУ) в размещении у линии соприкосновения в Донбассе мин. Он также добавил, что минирование происходит в том числе вблизи школ и детских садов; у одного из КПП подорвался автомобиль.
Обновлено в 05:05
Политика

Премьер Израиля Нетаньяху назвал темы переговоров с Путиным в Москве

Глава правительства Израиля сообщил тему переговоров с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Москве 27 февраля.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии

Обновлено в 03:22
Экономика

Власти ОАЭ простят гражданам долги на сто миллионов долларов

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) договорилось с крупнейшими банками о списании долгов граждан на сумму около 100 миллионов долларов, сообщает портал Gulf News.
Обновлено в 04:45
Транспорт

В России изменили правила посадки в самолет

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией

Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".
Обновлено в 03:32
Общество

Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 05:14
Политика

Спикер парламента Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Председатель парламента Молдавии Адриан Канду считает, что амнистия для молдавских мигрантов, объявленная в России по итогам переговоров президентов двух стран, является инструментом влияния на результаты выборов, проходящих в республике 24 февраля.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Русскоязычных солдат обвинили в терроре против эстонских сослуживцев

Обновлено в 06:04
Происшествия

Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии

Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России

Актер Алексей Панин прокомментировал слова Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн".
Обновлено в 01:03
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