Политика
Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в МосгордумуВедомости 13:09
Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Реальная цена боев за Мосгордуму: репутация выборов оказалась под вопросом
Московский Комсомолец11:04
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Появилась информация о тайной свадьбе Юлии Барановской в Камбодже
Сегодня Юлия Барановская официально опровергла информацию о свадьбе: «Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду».
Обновлено в 05:45
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
Министр обороны Германии объявила об отставке
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:30
Транспорт
В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле
Станцию «Юго-Восточную» Некрасовской линии Московского метрополитена планируется оформить в стиле среднеазиатских дворцов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Москомархитектуры.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми
В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Челси» подписал контракт с Маунтом
Полузащитник Мейсон Маунт подписал новый контракт с «Челси». Соглашение рассчитано на пять лет.
Обновлено в 09:55
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили и дали новую фамилию
Уже осенью ребенок впервые пойдет в школу, на фоне чего его новые родители решили усыновить мальчика, чтобы звездная фамилия не создавала ему проблем.
Обновлено в 10:28
Футбол
РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей
Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Ученым из Шотландии удалось провести уникальный эксперимент, во время которого они запечатлели на снимке квантовую запутанность.
Обновлено вчера в 00:08
Кино
Вышел трейлер «Оды радости» с Мартином Фриманом
Обновлено в 08:38
Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
Обновлено в 13:10
Происшествия
Российских учителей посадили за изготовление и продажу амфетамина
Петербургский городской суд вынес приговор супругам Дмитрию Каравайчику и Диане Грибовской за изготовление и продажу амфетамина.
Обновлено в 10:27
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Наука
Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе
Обновлено в 13:05
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Суд арестовал «вора в законе» Шишканова
Обновлено в 12:46