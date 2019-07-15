Политика

Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в МосгордумуВедомости 13:09

Главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписных листах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Яшину официально отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Ведомости13:09

Илье Яшину официально отказали в регистрации

Медиазона13:11

Избирком отказал Илье Яшину в допуске на выборы в Мосгордуму

Новая газета13:10

Илья Яшин заявил, что его официально сняли с выборов в Мосгордуму

Snob.ru13:13

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Коммерсантъ12:56

Илья Яшин сообщил, что его официально снимают с выборов

Эхо Москвы13:09

Реальная цена боев за Мосгордуму: репутация выборов оказалась под вопросом

Московский Комсомолец11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Обновлено вчера в 17:10
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Полиция опубликовала видео задержания уголовных авторитетов в Люберцах

Обновлено в 08:32
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Обновлено в 11:18
Политика

МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе

Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Появилась информация о тайной свадьбе Юлии Барановской в Камбодже

Сегодня Юлия Барановская официально опровергла информацию о свадьбе: «Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду».
Обновлено в 05:45
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика

Министр обороны Германии объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:30
Транспорт

В Москве появится станция метро в среднеазиатском стиле

Станцию «Юго-Восточную» Некрасовской линии Московского метрополитена планируется оформить в стиле среднеазиатских дворцов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Москомархитектуры.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми

В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

Обновлено в 13:13
Футбол

«Челси» подписал контракт с Маунтом

Полузащитник Мейсон Маунт подписал новый контракт с «Челси». Соглашение рассчитано на пять лет.
Обновлено в 09:55
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили и дали новую фамилию

Уже осенью ребенок впервые пойдет в школу, на фоне чего его новые родители решили усыновить мальчика, чтобы звездная фамилия не создавала ему проблем.
Обновлено в 10:28
Футбол

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Наука

Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности

Ученым из Шотландии удалось провести уникальный эксперимент, во время которого они запечатлели на снимке квантовую запутанность.
Обновлено вчера в 00:08
Кино

Вышел трейлер «Оды радости» с Мартином Фриманом

Обновлено в 08:38
Авто

Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат

Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Происшествия

Российских учителей посадили за изготовление и продажу амфетамина

Петербургский городской суд вынес приговор супругам Дмитрию Каравайчику и Диане Грибовской за изготовление и продажу амфетамина.
Обновлено в 10:27
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Наука

Новую элементарную частицу предположительно открыли в ЦЕРНе

Обновлено в 13:05
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Суд арестовал «вора в законе» Шишканова

Обновлено в 12:46
ещё по теме
Илья Яшин
Российский политик
Российский политик и представитель местного самоуправления. Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное