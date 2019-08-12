Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в МосгордумуКоммерсантъ 03:46

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Читать в источнике
Комментировать85
Илья Яшин
Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор.
— Илья Яшин, российский политикИнтерфакс - Россия 03:29

Подробнее о событии

Яшин предложил Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму. ЦИК отказался

Дождь04:42

Яшин из спецприемника призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму. В ЦИК предложение отвергли

Новая газета04:39

Памфилова назвала несерьезными жалобы на регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Интерфакс04:53

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы

BFM.ru04:09

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Ведомости04:53

Выборы в Мосгордуму отменить нельзя, заявили в ЦИК

РИА Новости04:38

Элла Памфилова заявила, что для переноса выборов в Мосгордуму нет серьезных оснований

Эхо Москвы05:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:50, Вашингтон
Транспорт

На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение

Обновлено в 05:09
Экономика

«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе

Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

Шойгу прибыл с проверкой в ЦВО

По словам пресс-секретаря главы военного ведомства Россияны Марковской, кроме визита на военные объекты в ЦВО и посещения предприятий Сергей Шойгу ознакомится с докладами командования округа.
Обновлено в 05:35
Кино

Сериал «Пацаны»: Появилось фото со съёмок второго сезона

Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке поделился фотографией со съёмок второго сезона.
Обновлено в 04:33
Политика

Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Футбол

Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».
Обновлено в 03:46
Общество

«Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптек

В Госдуме планируют отрегулировать планы по регулированию аптечной деятельности.
Обновлено в 01:37
Общество

В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Футболист Евгений Алдонин решил отсудить у МВД 47,3 млн рублей

Обновлено в 04:30
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор

Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Кино

«Мстители», «Ривердейл» и Тейлор Свифт получили Teen Choice Awards

Обновлено в 05:36
Авто

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Обновлено вчера в 22:19
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Футбол

Форрест может перейти из «Селтика» в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» интересуется полузащитником «Селтика» Джеймсом Форрестом.
Обновлено в 03:22
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол

Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма

Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
Обновлено в 05:27
Политика

Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 05:01
Футбол

Слуцкий станцевал на концерте Pink

Обновлено в 02:02
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Музыка

Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires

Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Свалку уголовных дел нашли на Урале

Под Екатеринбургом в деревне Шайдурово жители нашли свалку уголовных дел, а также справок и других документов из полиции.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

На Камчатке в кабине Ан-24 во время полета треснуло лобовое стекло

Обновлено в 05:27
Происшествия

В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца

Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное