Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в МосгордумуКоммерсантъ 03:46
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор.
— Илья Яшин, российский политикИнтерфакс - Россия 03:29
с чего всё началось
Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.BFM.ru04:09
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