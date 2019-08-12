Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.

с чего всё началось

Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

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