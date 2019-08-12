Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в МосгордумуКоммерсантъ 03:46

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Читать в источнике
Комментировать219
Илья Яшин
Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор.
— Илья Яшин, российский политикИнтерфакс - Россия 03:29
с чего всё началось

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.
BFM.ru04:09

Подробнее о событии

Яшин предложил Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму. ЦИК отказался

Дождь04:42

Яшин из спецприемника призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму. В ЦИК предложение отвергли

Новая газета04:39

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы

BFM.ru04:09

Выборы в Мосгордуму отменить нельзя, заявили в ЦИК

РИА Новости04:38

Незарегистрированный кандидат Илья Яшин призвал главу ЦИК отменить выборы в Мосгордуму

Snob.ru05:01

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Ведомости04:53

Памфилова назвала несерьезными жалобы на регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Интерфакс04:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Обновлено в 04:07
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Игры

EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed

На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.
Обновлено в 04:30
Политика

Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.
Обновлено в 06:18
Экономика

Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Экономика

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»

Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Футбол

Хусаинов: «Нельзя было засчитывать гол „Ахмата“»

Гол «Ахмата» нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил.
Обновлено в 07:11
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Гаджеты

В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие

Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Пять рабочих засыпало землёй в аэропорту Новосибирска

Обновлено в 06:45
Футбол

ЦСКА сыграл дома вничью с «Сочи»

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ

Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Кузбассовец пытался заживо сжечь полицейского

Обновлено в 00:56
Кино

В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп

Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено вчера в 12:27
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В Израиле предостерегли Россию от новой сделки с Турцией

Москве стоит быть осторожнее при рассмотрении возможности продажи Турции истребителей Су-35, так как Анкару не стоит считать надежным партнером.
Обновлено в 07:09
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Наука

Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок

Обновлено 09 августа в 04:58
Общество

В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину

Обновлено в 04:24
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное