Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в МосгордумуКоммерсантъ 03:46
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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с чего всё началось
Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.BFM.ru04:09
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
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Обновлено вчера в 22:00
Культура
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Обновлено в 06:04
Транспорт
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Обновлено в 08:17
Гаджеты
Samsung анонсировала смартфон Galaxy A10s
Новая модель Samsung Galaxy A10s станет развитием ранее вышедшего гаджета.
Обновлено в 08:31
Авто
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Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
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Происшествия
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Общество
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Обновлено в 05:40
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В России вспоминают подводников, погибших на подлодке «Курск»
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Обновлено вчера в 22:21
Политика
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