Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в МосгордумуКоммерсантъ 03:46

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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с чего всё началось

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.
BFM.ru04:09

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Памфилова ответила на призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

РИАМО07:27

Яшин из спецприемника призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму. В ЦИК предложение отвергли

Новая газета04:39

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Ведомости04:53

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы

BFM.ru04:09

Незарегистрированный кандидат Илья Яшин призвал главу ЦИК отменить выборы в Мосгордуму

Snob.ru05:01

Выборы в Мосгордуму отменить нельзя, заявили в ЦИК

РИА Новости04:38

Памфилова назвала несерьезными жалобы на регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Интерфакс04:53
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Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Экономика

Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Общество

«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика

Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено в 07:05
Общество

Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше

Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину

Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Транспорт

Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту

Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".
Обновлено в 04:17
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Футбол

«Химки» подтвердили переход Почивалина из «Сочи»

Как ранее сообщал matchtv.ru, защитник «Сочи» Валерий Почивалин официально стал игроком «Химок».
Обновлено в 05:53
Финансы

Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Здоровье

Показатели детской смертности снижаются в регионе

В регионе снизилась младенческая смертность, в этом году зарегистрировано 4 случая смерти детей в возрасте до 1 года.
Обновлено в 03:44
Политика

Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфире

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 07:16
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Транспорт

Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Гаджеты

Samsung анонсировала смартфон Galaxy A10s

Новая модель Samsung Galaxy A10s станет развитием ранее вышедшего гаджета.
Обновлено в 08:31
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 5%

Обновлено в 06:18
Происшествия

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Общество

В России вспоминают подводников, погибших на подлодке «Курск»

Ежегодно 12 августа россияне вспоминают погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск».
Обновлено в 03:49
Общество

В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Авто

Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с системой «Яндекс.Авто»

Обновлено в 05:47
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Петербурге мужчина избил врачей скорой помощи

Нетрезвый мужчина подозревается в избиении двух врачей и фельдшера, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Обновлено в 08:07
Политика

Аксенов: заполняемость крымских здравниц составила в среднем 80%

Обновлено в 08:00
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