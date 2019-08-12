Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в МосгордумуМосковский Комсомолец 03:57
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК. Сейчас Яшин отбывает административный арест за призывы к участию в несанкционированной акции.
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с чего всё началось
Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.BFM.ru04:09
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