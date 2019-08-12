Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в МосгордумуКоммерсантъ 03:46

Ранее Центризбирком окончательно отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Для участия в выборах главе Красносельского муниципального округа не хватило 76 подписей. До этого ЦИКом были отклонены жалобы Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Александра Руденко.
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с чего всё началось

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.
BFM.ru04:09

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Яшин из спецприемника призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму. В ЦИК предложение отвергли

Новая газета04:39

Председатель Мосгордумы объяснил невозможность переноса выборов

РИА Новости09:38

Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в Мосгордуму

Интерфакс08:59

В ЦИКе разъяснили порядок отмены выборов в Мосгордуму

Говорит Москва11:55

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы

BFM.ru04:09

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Ведомости04:53

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин призывает отменить выборы в столичный парламент

Эхо Москвы11:00
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Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

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Происшествия

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Происшествия

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Игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац находятся под круглосуточной охраной после нападения на их автомобиль.
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Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

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Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Происшествия

Погибших при взрыве ракеты атомщиков наградили Орденами Мужества

Обновлено в 11:55
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Общество

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Общество

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Российский лоукостер «Победа» устроил распродажу по 85 маршрутам зимнего расписания. Цены варьируются от 499 до 1999 рублей.
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Минтруд подготовил законопроект о выходном для диспансеризации

Минтруд подготовил законопроект о предоставлении работающим россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать

Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
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Индийский завод Foxconn выпускает только 1 млн iPhone в год

Apple намеревается продолжить переговоры с индийским правительством, а пока не удастся прийти к договорённости, производство будет ограничено 1 млн устройств в год.
Обновлено в 11:26
Хоккей

Григоренко: сборы ЦСКА проходят плодотворно, теперь на порядок труднее

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Заявление экс-лидер Незалежной сделал в эфире телеканала "Прямой", там же он и предложил давать показания на полиграфе.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Обновлено вчера в 16:53
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Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Сообщается, что ИИ будет выносить решения, основываясь на данных успеваемости студента, а также активности на лекциях и участии в общественной жизни.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу

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Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман

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Происшествия

Трое сотрудников УФСИН погибли в ДТП под Тулой

Страшное ДТП в Тульской области унесло жизни трёх человек. Погибшими оказались сотрудники УФСИН.
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Политика

Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
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Кино

В новом фильме Тарантино нашли киноляп

Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
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Футбол

Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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Швед подтвердил, что пропустит Кубок мира по баскетболу

Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед подтвердил, что не поможет сборной России на Кубке мира в Китае из-за травмы.
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Происшествия

Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки

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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

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