Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.

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Ранее Центризбирком окончательно отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Для участия в выборах главе Красносельского муниципального округа не хватило 76 подписей. До этого ЦИКом были отклонены жалобы Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Александра Руденко.

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