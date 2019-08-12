Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в МосгордумуКоммерсантъ 03:46
Ранее Центризбирком окончательно отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Для участия в выборах главе Красносельского муниципального округа не хватило 76 подписей. До этого ЦИКом были отклонены жалобы Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Александра Руденко.
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с чего всё началось
Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.BFM.ru04:09
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