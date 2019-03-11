Яровая предложила запретить передавать долги по ЖКХ коллекторамРИА Новости 03:42

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, запрещающий передавать коллекторам задолженности по жилищно-коммунальным платежам, сообщила пресс-служба парламентария.

Футбол «Реал» объявил о возвращении Зидана на пост главного тренера Французский специалист Зинедин Зидан сменил Сантьяго Солари на посту главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал».

Происшествия Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.

Шоу-бизнес Василий Лановой госпитализирован из-за скачков давления В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.

Происшествия Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.

Политика Названа ориентировочная дата решения по делу скифского золота «Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о скифском золоте», — написал он в Facebook.

Политика Президент Алжира отказался от пятого срока Президент североафриканского Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок, сообщает Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.

Общество Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Происшествия В Эквадоре разбился самолет с кокаином Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.

Политика Трамп предложил выделить $500 млн на борьбу с «влиянием» России Президент США Дональд Трамп просит конгресс выделить $500 млн на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе и Центральной Азии.

Политика Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.

Экономика Через Промсвязьбанк отмыто $350 млн Сегодня, 11 марта 2019 года, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что через ПАО «Промсвязьбанк» было отмыто $350 млн.

Здоровье Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.

Политика МИД Австрии вызвал посла Украины Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу из-за того, что украинские власти не допустили на территорию страны австрийского журналиста Кристиана Вершюца из телерадиокомпании ORF.

Политика Аль Бано попал в украинский черный список Украинкий минкульт после обращения службы безопасности Украины внес итальянского певца Альбано Карризи (Аль Бано) в список лиц, несущих угрозу украинской национальной безопасности, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Украинский буксир «Корец» устроил стрельбу в Азовском море Буксир «Корец» Военно-морских сил (ВМС) Украины вышел в море и провел учебные стрельбы в присутствии российских пограничных кораблей, сообщается 11 марта на странице Операции объединенных сил (ООС) в Facebook .

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Экономика Акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» за час выросли на 50% По данным Московской биржи, сегодня акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» с начала дня выросли на 50%.

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Хоккей Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.

Происшествия В Польше оправдали националиста, убившего 79 белорусов Казнённый по приговору польского суда в 1948 году член Армии Крайовой Ромуальд Райс оправдан специалистами Института национальной памяти Польши (IPN), указано в сообщении института, опубликованном 11 марта.

Спорт Российских легкоатлетов отказались допускать до соревнований IAAF Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) продлила отстранение российской легкоатлетической федерации в связи с тем, что данные из антидопинговой лаборатории в Москве так и не были предоставлены IAAF.