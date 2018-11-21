Общество

Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия
Известия
03:49

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Об этом 21 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентария.
Известия03:49

Подробнее о событии

Яровая предложила ужесточить правила продажи оружия лицам младше 21 года

РБК04:03

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить условия получения лицензии на оружие

Эхо Москвы03:31

Нужна личная ответственность врачей за выдачу лицензий на оружие – эксперт

REGNUM03:53

Яровая предложила ужесточить условия продажи оружия молодежи

Телеканал 360°02:09

Депутат оценил предложение ужесточить условия получения лицензии на оружие

РИА Новости02:50

Яровая подготовила законопроект об ужесточении правил приобретения оружия

ТАСС01:50

В Госдуме предложили ужесточить правила покупки оружия

Московский Комсомолец01:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Общество

В Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом

Обновлено в 04:12
Общество

Исследование: более 20% россиян живут в условиях жёсткой экономии

Более 20% жителей России живут в условиях жёсткой экономии и могут позволить себе купить только необходимый набор продуктов.
Обновлено в 04:05
Общество

В Госдуме задумались об альтернативе ЕГЭ

На смену единому государственному экзамену (ЕГЭ) в России может прийти система раннего выявления талантов у учеников, основанная на блокчейн-технологии.
Обновлено в 04:10
Общество

«Роскачество» дало рекомендации по выбору красной икры

Накануне новогодних праздников специалисты «Роскачества» решили проверить, насколько безопасна икра, которую продают в России, а также дать рекомендации, как правильно выбрать и хранить деликатес.
Обновлено в 04:08
Общество

В Московском зоопарке родился детеныш редкой гориллы

В Московском зоопарке родился детеныш равнинной гориллы, занесенной в Красную книгу. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:06
Общество

ВЦИОМ: более 92% россиян пользуются полисом ОМС

Более 92% российских граждан пользуются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) в медучреждениях, притом 56% в последний раз обращались по нему к врачам менее года назад.
Обновлено в 03:51
Погода

Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России

Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 04:04
Общество

Родителей школьников готовят к формированию гражданской позиции

В плане говорится также, что учителя должны проводить со школьниками «мероприятия по формированию законопослушного поведения, в том числе беседы о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях», «беседовать по вопросам профилактики экстремизма и патриотического воспитания».
Обновлено в 04:12
Общество

Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран

Ученые общества Bündnis Entwicklung Hilft во главе с профессором Катрин Рудке из Рурского университета составили мировой рейтинг стран, в которых наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий.
Обновлено в 04:10
Погода

Жителей Камчатки предупредили о волнах в 8-9 метров из-за шторма

Сильный ветер до 23 м/с, снег и волны в 8-9 м ожидаются у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 02:39
Транспорт

2,5 млн пассажиров в Москве ежедневно пользуются бесплатным Wi-Fi

Только с начала 2018 года беспроводной сетью в наземном транспорте воспользовались 15 млн раз.
Обновлено в 04:03
Общество

Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна

Мировой суд Москвы приговорил бывшую супругу народного артиста СССР Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ за нарушение тайны его личной жизни.
Обновлено в 03:40
Общество

Началась реставрация здания Московской ремесленной управы

В XIX веке здание принадлежало Московской ремесленной управе.
Обновлено в 03:43
Общество

Москва выставит на торги помещение под частный детсад или школу

На торги под частный детский сад или школу выставляется нежилое помещение общей площадью 408 квадратных метров в жилом доме на улица Народного Ополчения.
Обновлено в 04:08
Общество

Масштабный жилой комплекс с ТЦ и океанариумом построят в Москве

Проект предполагает строительство комплекса площадью 130 000 квадратных метров из пяти корпусов высотой в 11 этажей и трех корпусов, состоящих из двух секций.
Обновлено в 04:13
ещё по теме
Ирина Яровая
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI и VII созывов, заместитель председателя Государственной думы с 5 октября 2016 года. Член Генерального совета партии «Единая Россия» с 2008 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное