Футбол

Ярославский «Шинник» обыграл «Ротор» в гостяхАиФ-Верхняя Волга 01:05

Ярославский футбольный клуб «Шинник» обыграл «Ротор» из Волгограда в гостях. Матч девятого тура Первенства ФНЛ прошел в воскресенье, 18 августа. Он завершился со счетом 3:2 в пользу ярославской команды.
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