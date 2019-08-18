Футбол
Ярославский «Шинник» обыграл «Ротор» в гостяхАиФ-Верхняя Волга 01:05
Ярославский футбольный клуб «Шинник» обыграл «Ротор» из Волгограда в гостях. Матч девятого тура Первенства ФНЛ прошел в воскресенье, 18 августа. Он завершился со счетом 3:2 в пользу ярославской команды.
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