Экономика
Ярославская область намерена подписать в ходе ПМЭФ соглашения на 100 млрд рублейТАСС 06 июня в 17:02
Власти Ярославской области запланировали подписание порядка 20 соглашений на сумму около 100 млрд рублей в ходе работы Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:11, Ашберн
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Apple добавила в iOS 13 несколько новых функций для повышения конфиденциальности – в частности, теперь владелец iOS-устройства наглядно видит, когда приложения отслеживают его местоположение.
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Квяту было приятно обогнать Сайнса
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Общество
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Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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Политика
Приходько похвалил Швейцарию за отсутствие санкций против РФ: дальновидно
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Шоу-бизнес
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В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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Гаджеты
Утечка: AMD Ryzen 9 3950X — первый в мире 16-ядерный игровой процессор
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Экономика
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Обновлено в 18:32
Общество
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
Как напомнили ранее в Роструде, среда, 12 июня, нерабочая в связи с празднованием Дня России.
Обновлено в 17:49
Культура
Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма донашивает вещи отца
Герцоги Кембриджские приготовили сюрприз для подданных: родители впервые вышли в свет вместе с младшим сыном.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Медики назвали необычные причины диареи
Медики назвали ряд необычных причин, по которым может развиваться диарея. К ним относятся некоторые продукты, определенные болезни и стресс.
Обновлено вчера в 12:12
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Обновлено 07 июня в 14:18
Общество
Газпромбанк переходит на личности
Обновление интернет-банка грозит его клиентам дополнительными тратами Планируемый переход Газпромбанка с 19 июня на новый интернет-банк сопровождается жалобами клиентов, по данным которых сервис может стать затратным.
Обновлено в 18:57
Игры
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В 2018 году господдержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных российских семей, однако эффект это дало только в трети случаев.
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Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Общество
Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes)
«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
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Спецназ и казачий полк: охрана Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой и других артистов
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Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.
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Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
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Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
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Политика
МИД Украины призвал не допустить «российской федерализации» в Молдавии
Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
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