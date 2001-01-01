Ярославская область намерена подписать в ходе ПМЭФ соглашения на 100 млрд рублейТАСС 06 июня в 17:02

Власти Ярославской области запланировали подписание порядка 20 соглашений на сумму около 100 млрд рублей в ходе работы Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.

Ярославская область намерена подписать в ходе ПМЭФ соглашения на 100 млрд рублей

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