Ярослав Ракицкий: «Луческу — великий человек, он топ-тренер»Матч ТВ 03:33

Новичок петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, как складывались взаимоотношения с экс-главным тренером «Шахтера» Мирчей Луческу, где ранее выступал игрок.

Ярослав Ракицкий: «Луческу — великий человек, он топ-тренер»

Спорт день за днем

Политика Путин снял с должностей девять генералов Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей девять генералов и двух полковников в силовых структурах.

Общество «Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.

Кино Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Политика Меркель заявила о достигнутом по «Северному потоку-2» соглашении «Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали», — сказала канцлер в ходе пресс-конференции.

Авто «АвтоВАЗ» представил специальную Lada Granta для автошкол «АвтоВАЗ» сделал специальную модификацию обновленного седана Lada Granta для обучения вождению.

Общество Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.

Транспорт Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.

Авто Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.

Авто Представлен Subaru Legacy нового поколения Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.

Авто Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.

Авто Mazda сделала спецверсию родстера MX-5 к 30-летию модели Компания Mazda на автосалоне в Чикаго представила спецверсию родстера MX-5, приуроченную к 30-летию модели.

Происшествия В Москве пристав припарковалась в толпу на тротуаре Очевидцы в Москве сняли ролик, на котором женщина — судебный пристав, подъезжая на своем внедорожнике к месту работы, чуть не въехала в стоявшую на тротуаре толпу людей.

Авто Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.

Политика Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров призвал расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Пушкина, сообщил РИА Новости представитель аппарата депутата.

Происшествия В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.

Транспорт Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.

Политика Суд в Херсоне продлил арест Вышинскому Херсонский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

Авто Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге 7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.

Политика Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы на Украине Россия не будет направлять своих представителей по наблюдению за выборами на Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), сообщает МИД РФ.

Экономика МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке В случае делистинга некоторые миноритарные акционеры могут потерять техническую возможность инвестировать в МТС, отметил он.