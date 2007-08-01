Футбол
Ярошик: поражение не станет для ЦСКА критичным, ведь «Зенит» может потерять очкиЧемпионат 02:21
ЦСКА всегда борется за самые высокие места. Дерби в данном случае способно помочь, но поражение не станет критичным, ведь «Зенит» может потерять очки в любой игре чемпионата. Домашние стены «Спартаку» пойдут на пользу, как и любой другой команде.
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Общество
Опубликован рейтинг московских нововведений 2019 года
Обновлено в 04:06
Гаджеты
Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков
После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
Иран хочет внести в черный список американских военных
Отмечается, что Иран может пойти на этот шаг, если Вашингтон объявит иранскую "Революционную гвардию" иностранной террористической организацией.
Обновлено в 03:36
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Комментируя инцидент, спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась тому, что в "очагах культуры" – музеях – "торгуют водкой и коньяком" и предложила полностью запретить продажу алкоголя в организациях культуры.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота
Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Минздрав предложил запретить призывы к отказу от прививок
Минздрав РФ планирует блокировать сайты с призывами к отказу от прививок.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Космос
Без тайн и загадок: Египетские круги на полях
Обновлено вчера в 10:21
Экономика
Медведев обсудит с главами регионов проведение весенних сельхозработ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу совещание с участием руководителей российских регионов и глав некоторых министерств.
Обновлено 04 апреля в 17:08
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 03:38
Транспорт
Число кассиров в метро увеличилось после закрытия фиолетовой ветки
Станции фиолетовой ветки закрыли с 6 по 10 апреля. Это нужно для строительства Некрасовской линии метро.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля
Следующее заседание суда в городе Сан-Бернардино (США) по делу обладателя пояса WBO российского боксера Сергея Ковалева, подозреваемого в нападении на женщину в Калифорнии, состоится 19 апреля, сообщает Boxingscene.com.
Обновлено в 02:45
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Харатьян признался, что страдал алкогольной зависимостью
Известный актер Дмитрий Харатьян стал гостем программы «Он и она». Он рассказал, что в его жизни был период, когда он беспробудно пил.
Обновлено вчера в 12:36