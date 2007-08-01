Ярошик: поражение не станет для ЦСКА критичным, ведь «Зенит» может потерять очкиЧемпионат 02:21

ЦСКА всегда борется за самые высокие места. Дерби в данном случае способно помочь, но поражение не станет критичным, ведь «Зенит» может потерять очки в любой игре чемпионата. Домашние стены «Спартаку» пойдут на пользу, как и любой другой команде.

Ярошик: поражение не станет для ЦСКА критичным, ведь «Зенит» может потерять очки

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