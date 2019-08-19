Футбол

Ярошик: «Игроки ЦСКА подойдут к дерби со „Спартаком“ более голодными»Sport24.ru вчера в 22:30

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
В целом начало чемпионата у них не лучшее. С учетом всего этого дерби обретает особую важность. Полагаю, игроки ЦСКА подойдут к матчу немного свежее и более голодными.
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