Футбол
Ярошик: «Игроки ЦСКА подойдут к дерби со „Спартаком“ более голодными»Sport24.ru вчера в 22:30
В целом начало чемпионата у них не лучшее. С учетом всего этого дерби обретает особую важность. Полагаю, игроки ЦСКА подойдут к матчу немного свежее и более голодными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено 16 августа в 06:13
Армия и оружие
Япония запустит спутники для уничтожения аппаратов противника
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Политика
Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу
На железнодорожном вокзале Донецка началось движение поездов, сообщило 19 августа «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 01:39
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 8
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo подтвердил, что следующая презентация бренда Redmi состоится уже на следующей неделе – 29 августа.
Обновлено в 02:30
Культура
Пускепалис рассказал о планах на посту худрука Волковского театра
Актер и режиссер Сергей Пускепалис рассказал «Известиям» о планах на своем новом посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
«Брага» уступила «Спортингу» в чемпионате Португалии
Футболисты "Браги" на выезде проиграли лиссабонскому "Спортингу" в матче второго тура чемпионата Португалии.
Обновлено вчера в 18:32
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за экс-супруга Екатерины Климовой
Звезда ситкома «Саша+Маша» обретет желанный статус. Елена Бирюкова и Илья Хорошилов в самом скором времени сыграют свадьбу.
Обновлено в 03:00
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Космос
Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса
Гидрографы Северного флота ищут новые острова в Новой Земле.
Обновлено в 02:54
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли два человека
Обновлено в 02:27
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Теннис
Стали известны соперники россиян в квалификации US Open
Прошла жеребьёвка квалификации US Open. Россияне узнали своих соперников. Россию в квалификации представят Алексей Ватутин и Андрей Донской.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Коминтерново со стороны ВСУ
Село Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 17:31