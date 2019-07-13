Политика

Ярош с одобрением оценил обстрел здания телеканала «112 Украина»NewInform 08:19

Депутат Верховной рады намекнул на возможность физической расправы над журналистами. Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»1, депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош с одобрением отозвался об обстреле здания телеканала «112 Украина» из гранатомета.
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Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112 Украина»

Известия08:41

Гранатометный обстрел: Ярош поддержал атаки на «вражеские каналы»

Вести.Ru08:16

Ярош одобрил обстрел украинского телеканала

Газета.Ru06:47

Ярош одобрил обстрел здания телеканала «112 Украина» из гранатомета

РЕН ТВ06:53

Ярош одобрил обстрел телеканала «112 Украина»

Московский Комсомолец06:49

Ярош одобрил нападение на телеканал «112 Украина»

News.ru07:15

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

RT на русском06:24
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Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
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ГП нашла нарушения сроков выплат пострадавшим от паводка под Иркутском

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Тело утонувшей в реке Шуй (Тува) женщины было найдено в ходе поисковых работ. Ранее сообщалось, что из воды извлечены девять погибших.
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Дмитрий Анатольевич Ярош
Украинский политик
Украинский общественно-политический деятель ультранационалистического толка, лидер «Правого сектора» в 2013-2015 годах, руководитель украинской праворадикальной националистической организации «Тризуб».
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