Политика

Ярош призвал захватывать итальянцев на УкраинеРИА Новости 03:58

Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош предложил брать в заложники итальянцев, находящихся на территории Украины.
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Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Известия00:58

Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине

РИА Новости03:58

Депутат Рады призвал захватывать итальянцев на Украине

RT на русском01:30

На Украине собрались брать в заложники итальянцев

URA.Ru02:45

Ярош призвал похищать итальянцев на Украине в ответ на приговор Маркиву

ФАНвчера в 19:56

Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»

Взгляд.рувчера в 14:11

Ярош требует массовых арестов итальянцев на Украине

Газета.Ruвчера в 15:26
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Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу

"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Путешествия

Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов

Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Транспорт

На Урале грузовикам из-за жары запретили ездить в дневное время

Грузовикам разрешат ездить только в ночное время. Подобная мера предусмотрена при температуре воздуха свыше +32 градусов.
Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Баскетбол

УНИКС объявил о переходе Алекса Тайуса

Казанский УНИКС объявил о подписании «большого» Алекса Тайуса (31 год, 203 см). Соглашение заключено по схеме 1+1.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено вчера в 16:27
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.
Обновлено в 04:53
Транспорт

В Москве закрыли девять станций метро

Обновлено в 05:30
Спорт

Беляева и Минибаев выиграли серебро ЧМ в прыжках с вышки

Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали серебро чемпионата мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Наука

Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо

Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено 11 июля в 06:32
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Обновлено в 03:32
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Технологии

На портале госуслуг появится сервис по исполнительному производству

В заявлении министерства отмечается, что внедрение этого сервиса позволит вдвое снизить нагрузку на федеральную службу судебных приставов, банки и другие учреждения, связанные с исполнительным производством.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве

В пятницу поздно вечером Boeing 737-300 авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева.
Обновлено в 03:50
Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 13

Обновлено в 03:46
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Турция проводит военную операцию на севере Ирака

Обновлено в 05:02
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и Украины

Обновлено в 05:43
Общество

China Daily (Китай): «Пекинское бикини» - не самое привлекательное зрелище (China Daily)

«Пекинское бикини» распространено не только в Китае.
Обновлено в 06:20
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Дмитрий Анатольевич Ярош
Украинский политик
Украинский общественно-политический деятель ультранационалистического толка, лидер «Правого сектора» в 2013-2015 годах, руководитель украинской праворадикальной националистической организации «Тризуб».
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