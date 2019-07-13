Политика
Ярош призвал отлавливать итальянцев на УкраинеГазета.Ru 06:54
Бывший лидер "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош призвал к захвату приезжающих на Украину итальянцев, сообщают местные СМИ.
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Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 02:14
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Общество
Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Павел Валенчук, депутат кировской гордумы, подал заявление в полицию на паблик «Борщ» из-за того, что счел пост в этой группе в отношении него оскорбительным и попросил проверить полицейских администраторов на состав преступления по статьям «Оскорбление представителей власти» и «Клевета».
Обновлено 11 июля в 17:58
Происшествия
В Тыве погибли две семьи в затонувшем УАЗе
Стало известно, что погибшие направлялись в сторону чабанской стоянки, сообщает информагентство со ссылкой на экстренные службы Бай-Тайгинского района Тувы - Они ехали в сторону чабанской стоянки, - сказал источник агентства.
Обновлено вчера в 06:04
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.
Обновлено в 07:57
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Разин рассказал о состоянии Шатунова
Обновлено в 07:48
Хоккей
Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей
Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.
Обновлено в 06:50
Спорт
Российские регбистки победили Швецию в квалификации к ОИ-2020
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
Авто
Названы автомобили глав государств России, Украины и Белоруссии
Журналисты издания «Военное дело» выяснили, на каких автомобилях ездят Верховные Главнокомандующие России, Украины и Белоруссии.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.
Обновлено в 03:35
Спорт
Синхронистка Колесниченко выиграла золото ЧМ с технической программой
Олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, представляющая сборную России по синхронному плаванию, одержала победу на чемпионате мира по водным видам спорта с технической сольной программой.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел
Обновлено в 04:53
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Футбол
Титов: Кононову нужно время
Приобретения есть, но нужно время, чтобы тот же Понсе вписался в состав, адаптировался.
Обновлено в 01:54
Политика
Трамп обвинил РФ и Китай в желании «ободрать США»
Напомним, 19 июня текущего года Дональд Трамп объявил о желании переизбраться на пост президента Штатов в 2020 году.
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Samsung запатентовала складные очки виртуальной реальности
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент южнокорейской компании Samsung, описывающий складную гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 08:51
Политика
Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»
Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Космос
Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Общество
Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике
Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено в 08:57