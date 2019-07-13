Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на УкраинеИзвестия 00:58

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
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Депутат Рады призвал захватывать итальянцев на Украине

RT на русском01:30

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Известия00:58

Ярош призвал похищать итальянцев на Украине в ответ на приговор Маркиву

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На Украине предложили посадить пожизненно с десяток любых граждан Италии

SM Newsвчера в 13:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
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Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
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Спецпредставитель президента РФ: итоги Up Great приблизили выход дронов на рынок доставки

По итогам квалификационного отбора и очной экспертизы из 12 участников в финал вышли три команды: "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" (Москва), "Беспилотные вертолетные системы" (БВС, Москва) и консорциум представителей ЮРГПУ имени М. И. Платова, Сколтеха и компании "Инэнерджи" (" Политех", Москва и Ростовская область).
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В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
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Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
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Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шую в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса

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Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
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В дебютном матче первого тура тульский "Арсенал" и столичное "Динамо" не смогли выявить победителя - 1:1.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов Верховной рады.
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Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
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Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Причина заключается как в обнаруженных дефектах самолётов "Сухой суперджет 100" (SSJ-100), так и в плохом послепродажном сервисе со стороны производителя.
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Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
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На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
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На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
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Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
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Дмитрий Анатольевич Ярош
Украинский политик
Украинский общественно-политический деятель ультранационалистического толка, лидер «Правого сектора» в 2013-2015 годах, руководитель украинской праворадикальной националистической организации «Тризуб».
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