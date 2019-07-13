Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на УкраинеИзвестия 00:58

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
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На Украине собрались брать в заложники итальянцев

URA.Ru02:45

Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»

Взгляд.рувчера в 14:11

Депутат Рады призвал захватывать итальянцев на Украине

RT на русском01:30

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Известия00:58

Ярош призвал похищать итальянцев на Украине в ответ на приговор Маркиву

ФАНвчера в 19:56

Ярош призвал отомстить Италии

РИА Новости03:58

Ярош требует масовых арестов итальянцев на Украине

Газета.Ruвчера в 15:26
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Политика

Малахова назвали врагом Украины

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено 11 июля в 14:02
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Культура

Медведева показала часть новой произвольной программы

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева представила фрагмент своей новой произвольной программы.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Общество

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

Согласно новому документу, с 1 января 2020 года, увеличатся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Авто

Россия стала мировым лидером. По продажам подержанных Rolls-Royce

Лучшим в мире салоном по продажам подержанных Rolls-Royce стал российский Rolls-Royce Motor Cars Moscow, который обошел 133 конкурентов со всего мира.
Обновлено вчера в 09:08
Космос

Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»

Обновлено в 02:50
Технологии

Искусственный интеллект рядом: как алгоритмы галлюцинируют и учатся

Если искусственный интеллект не только как-то обрабатывает мир, но и также как-то ощущает его, то понимание машинного видения становится очень важным.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено вчера в 04:04
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол

Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену

Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Обновлено в 04:30
Политика

Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму

Главу муниципалитета Красносельский Илью Яшина могут не допустить к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 14:27
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Обновлено в 02:12
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет

Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Михаил Шац назвал отношения с Татьяной Лазаревой компромиссом

Обновлено в 00:42
Происшествия

СКР возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии

Управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) после убийства сотрудника Росгвардии.
Обновлено в 03:45
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Общество

Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат

Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
Обновлено в 03:40
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Дмитрий Анатольевич Ярош
Украинский политик
Украинский общественно-политический деятель ультранационалистического толка, лидер «Правого сектора» в 2013-2015 годах, руководитель украинской праворадикальной националистической организации «Тризуб».
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