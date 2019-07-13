Политика

Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинцаLenta.ru вчера в 22:54

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош предложил провести «спецоперацию» возмездия за осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом он написал в издании «Гордон».
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Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца

Lenta.ruвчера в 22:54

Ярош требует масовых арестов итальянцев на Украине

Газета.Ruвчера в 15:26

Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»

Взгляд.рувчера в 14:11

Ярош призвал похищать итальянцев на Украине в ответ на приговор Маркиву

ФАНвчера в 19:56

Нацист Ярош призвал захватывать в плен итальянцев после приговора Маркиву

ИА Новороссиявчера в 14:23

На Украине предложили посадить пожизненно с десяток любых граждан Италии

SM Newsвчера в 13:22

Ярош призвал захватывать итальянцев после приговора суда участнику АТО Маркиву

Украина.рувчера в 12:49
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Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено 11 июля в 07:08
Политика

Всероссийскую акцию протеста проводит сегодня КПРФ

Митинги пройдут во многих городах, в том числе и в Москве.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ

Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" из-за VIP-гримерной, сообщают "Невские новости".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании «ободрать США»

Американский лидер Дональд Трамп 12 июля заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «молятся» на Джо Байдена и хотят его видеть президентом США для того, чтобы нанести экономический ущерб Штатам.
Обновлено вчера в 20:16
Общество

Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану

Обновлено вчера в 23:08
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено вчера в 04:00
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

В Туве паводок подтопил 80 придомовых территорий

В посёлке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе на западе Тувы паводок подтопил 80 придомовых территорий. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Обновлено вчера в 22:59
Наука

Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо

Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено 11 июля в 06:32
Политика

Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии

Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено 11 июля в 13:57
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей

В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено 11 июля в 12:42
Политика

Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство

Обновлено вчера в 17:55
Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Американский военный самолет экстренно сел с горящим двигателем

Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки

Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

The Hill сообщила о возможном переносе слушаний Мюллера в конгрессе

Выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США может состояться 24 июля - на неделю позже, чем планировалось, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Мать наркобарона Коротышки попросила Трампа пустить ее в тюрьму к сыну

Мать известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу, прося его о встрече с сыном, который находится в американской тюрьме.
Обновлено вчера в 20:56
Общество

Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака

Росгвардия сможет на договорной основе охранять посевы наркосодержащих растений, выращиваемых в медицинских, научных или учебных целях, говорится в документе.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.
Обновлено вчера в 12:50
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Дмитрий Анатольевич Ярош
Украинский политик
Украинский общественно-политический деятель ультранационалистического толка, лидер «Правого сектора» в 2013-2015 годах, руководитель украинской праворадикальной националистической организации «Тризуб».
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