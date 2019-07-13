Политика

Ярош одобрил обстрел здания телеканала «112 Украина»Life.ru 08:56

Бывший лидер радикальной украинской организации "Правый сектор"*, депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомёта здания телеканала "112 Украина". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
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Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112 Украина»

Известия08:41

Гранатометный обстрел: Ярош поддержал атаки на «вражеские каналы»

Вести.Ru08:16

Ярош одобрил обстрел украинского телеканала

Газета.Ru06:47

Ярош одобрил обстрел здания телеканала «112 Украина» из гранатомета

РЕН ТВ06:53

Ярош одобрил обстрел телеканала «112 Украина»

Московский Комсомолец06:49

Ярош одобрил нападение на телеканал «112 Украина»

News.ru07:15

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

RT на русском06:24
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Армия и оружие

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Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования

Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования на 0,5 процентного пункта.
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Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".
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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
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Политика

В Госдуме анонсировали поставки С-400 в другие страны

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Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой

Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
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Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
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Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата

Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
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Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
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В работе «Билайн» произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
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Политика

В Кремле прокомментировали разговор Путина и Зеленского

Первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был лишь ознакомительным, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:02
Автоспорт

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Великобритании".
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Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
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Украина начала транспортировку американской нефти

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В США полицейский застрелил девушку-подростка с копией пистолета. Видео

Полиция города Фуллертона, расположенного в штате Калифорния на западном побережье США, обнародовала кадры с нательной камеры сотрудника, участвовавшего в фатальном инциденте с применением табельного оружия, произошедшего 5 июля на трассе неподалеку от Анахайма.
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«Ахмат» разгромил «Краснодар» в матче молодежного первенства

Добавим, что встреча основных команды пройдет 14 июля на стадионе Ахмат-Арена в Грозном и начнется в 21:30 по московскому времени.
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Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS

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Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»

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Дмитрий Анатольевич Ярош
Украинский политик
Украинский общественно-политический деятель ультранационалистического толка, лидер «Правого сектора» в 2013-2015 годах, руководитель украинской праворадикальной националистической организации «Тризуб».
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