Политика
Ярош одобрил обстрел здания телеканала «112 Украина»Life.ru 08:56
Бывший лидер радикальной украинской организации "Правый сектор"*, депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомёта здания телеканала "112 Украина". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
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