Политика

Ярош одобрил обстрел украинского телеканалаГазета.Ru 06:47

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета.
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Ярош одобрил обстрел телеканала «112 Украина»

Московский Комсомолец06:49

Гранатометный обстрел: Ярош поддержал атаки на «вражеские каналы»

Вести.Ru08:16

Ярош одобрил нападение на телеканал «112 Украина»

News.ru07:15

Ярош одобрил обстрел здания телеканала «112 Украина» из гранатомета

РЕН ТВ06:53

Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112. Украина»

Известия08:41

Ярош одобрил обстрел украинского телеканала

Газета.Ru06:47

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

RT на русском06:24
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
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В работе «Билайна» произошел сбой

По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.
Обновлено в 07:57
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Космос

Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
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Наука

Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо

Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено 11 июля в 06:32
Политика

Песков раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

Во время телефонного разговора Путин и Зеленский обсуждали тему работы в нормандском формате. Эти детали раскрыл Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Политика

Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций в суде

Адвокат главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить провокаций в сторону его подзащитного во время заседания суда, которое пройдет 15 июля.
Обновлено в 08:37
Наука

Назван легкий способ похудеть и оздоровиться

Ранее в июле ученые названы простые способы улучшить питание.
Обновлено в 09:28
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 02:14
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Reuters: число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26

По меньшей мере 26 человек погибли в результате теракта, совершенного 12 июля боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле города Кисмайо, расположенного в автономном сомалийском штате Джубаленд.
Обновлено в 02:03
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.
Обновлено в 03:35
Здоровье

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Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом

В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.
Обновлено в 00:20
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

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Обновлено вчера в 13:12
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Синхронистка Колесниченко выиграла золото ЧМ с технической программой

Олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, представляющая сборную России по синхронному плаванию, одержала победу на чемпионате мира по водным видам спорта с технической сольной программой.
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В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

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Екатеринбургский "Урал" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России

Стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 на российском рынке.
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Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»

Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
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Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Стартовала квалификация Гран-при Великобритании

Обновлено в 09:00
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Дмитрий Анатольевич Ярош
Украинский политик
Украинский общественно-политический деятель ультранационалистического толка, лидер «Правого сектора» в 2013-2015 годах, руководитель украинской праворадикальной националистической организации «Тризуб».
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