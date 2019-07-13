Политика
Ярош одобрил обстрел украинского телеканалаГазета.Ru 06:47
Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета.
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