Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСОВести.Ru 06:14
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes. Соответствующее решение вынес Хамовнический суд Москвы. Впрочем, иск удовлетворен лишь частично, уточняет агентство ТАСС, так как изначально ФСО требовало взыскать 830 тысяч рублей.
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