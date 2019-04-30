Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСОИзвестия 08:12

Хамовнический суд Москвы взыскал с актера Леонида Ярмольника 432 тыс. рублей в пользу Федеральной службы охраны (ФСО) за поврежденный в ДТП автомобиль. Артист, который судился из-за размера суммы, рассказал журналистам, что рад такому исходу спора.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

Армия и оружие Американские военные замечены в ливийском городе Мисурата Группы американских военнослужащих в течение нескольких дней прибывали в ливийский город Мисурата.

Гаджеты Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.

Политика ЦИК Украины назвал возможными досрочные выборы в Раду По закону внеочередные парламентские выборы на Украине могут быть объявлены не позднее, чем за полгода до завершения полномочий действующего созыва.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Экономика Мелкие магазины могут быть закрыты Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Экономика Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы Ассоциация отправила письмо 18 апреля, подтвердила заместитель исполнительного директора РАВВ Наталья Побединская.

Шоу-бизнес Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.

Кино Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов» Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".

Авто На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.

Происшествия Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Наука Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Технологии Ubisoft собирается заплатить игрокам за мнение о проектах издательства Компания собирается заплатить отдельным пользователям за мнение о проектах, выпущенных под ее крылом.

Политика Супрун заявила о готовности работать с Зеленским На вопрос, как Супрун относится к высказываниям Зеленского относительно неэффективной медреформы, Супрун ответила, что когда происходят выборы, то часто во время кампании звучат высказывания, которые не отражают происходящие после выборов вещи.

Политика Медведев: предложение о скидке на газ для Украины остается в силе Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил, что готов снизить цену на газ в рамках прямых поставок на 25% и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой страны.

Экономика Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).