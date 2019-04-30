Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСОИзвестия 08:12
Хамовнический суд Москвы взыскал с актера Леонида Ярмольника 432 тыс. рублей в пользу Федеральной службы охраны (ФСО) за поврежденный в ДТП автомобиль. Артист, который судился из-за размера суммы, рассказал журналистам, что рад такому исходу спора.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Футбол
Неймар сообщил Марсело, что хочет перейти в «Реал»
Обновлено в 04:17
Кино
Скончался заслуженный артист Северной Осетии Дагун Омаев
Обновлено в 08:56
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Американские военные замечены в ливийском городе Мисурата
Группы американских военнослужащих в течение нескольких дней прибывали в ливийский город Мисурата.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Политика
ЦИК Украины назвал возможными досрочные выборы в Раду
По закону внеочередные парламентские выборы на Украине могут быть объявлены не позднее, чем за полгода до завершения полномочий действующего созыва.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Обновлено в 02:43
Экономика
Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы
Ассоциация отправила письмо 18 апреля, подтвердила заместитель исполнительного директора РАВВ Наталья Побединская.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Алсу не стала экспериментировать со стилем и появилась на публике в черном брючном костюме.
Обновлено в 06:20
Технологии
Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 09:18
Кино
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Авто
На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Технологии
Ubisoft собирается заплатить игрокам за мнение о проектах издательства
Компания собирается заплатить отдельным пользователям за мнение о проектах, выпущенных под ее крылом.
Обновлено в 07:30
Политика
Супрун заявила о готовности работать с Зеленским
На вопрос, как Супрун относится к высказываниям Зеленского относительно неэффективной медреформы, Супрун ответила, что когда происходят выборы, то часто во время кампании звучат высказывания, которые не отражают происходящие после выборов вещи.
Обновлено в 05:13
Здоровье
В Ижевске девушкам предлагают сдать старые бюстгальтеры
Обновлено вчера в 04:34
Политика
Медведев: предложение о скидке на газ для Украины остается в силе
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил, что готов снизить цену на газ в рамках прямых поставок на 25% и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой страны.
Обновлено в 08:53
Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа
Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
Обновлено в 07:51
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Общество
Росгвардия советует подружиться с соседями перед майскими праздниками
Владельцам жилья стоит установить технические средства охраны или же воспользоваться услугами профессиональных организаций, сообщил "Интерфаксу" старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.
Обновлено в 07:40
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53