Футбол

Ярмоленко приступил к тренировкамСпорт-Экспресс 05:44

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Инстаграме сообщил, что восстановился после травмы и приступил к тренировкам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ярмоленко вернулся к тренировкам

Чемпионат06:17

Ярмоленко приступил к тренировкам

Спорт-Экспресс05:44

Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом

Евро-футбол.ру04:38

Ярмоленко, не игравший полгода, приступил к тренировкам

Sport24.ru05:37

Ярмоленко работал с мячом впервые с октября. У него был разрыв ахилла

Бомбардир.ру05:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика

Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Музыка

Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Политика

Путин назвал приговор Бутиной беспределом

"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Политика

Путин обсудил с Лукашенко детали по трубопроводу «Дружба»

Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам, что обсудил с белорусским коллегой Лукашенко детали по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 05:05
Футбол

«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым

Обновлено в 06:44
Политика

Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж

Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

Фото дня: печатная плата неизвестной видеокарты AMD, которая получит память GDDR6 и два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания

Обновлено в 04:15
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Общество

МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде

По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Религия

Великая суббота перед Пасхой стала последним испытанием для верующих

В этом году Великая суббота выпадает на 27 апреля. Этот день станет последним испытанием для православных верующих.
Обновлено вчера в 17:05
Спорт

ФИДЕ увеличила количество партий в матче за звание чемпиона мира

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) измененила формата матча за звание чемпиона мира, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в Дагестане при взрыве газа в доме

Обновлено вчера в 17:46
Религия

Тысячи христиан собрались в Иерусалиме в ожидании Благодатного огня

Обновлено в 05:51
Происшествия

Адвокат рассказал о праве экс-майора Евсюкова на смягчение режима

Обновлено в 04:08
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Политика

В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших

Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание

Обновлено в 06:45
Происшествия

Крупное ограбление дома пенсионерки в Петергофе попало на видео

В распоряжении 78.ru оказалось видео с камеры наблюдения, на которое попал момент ограбления дома на улице Новой в Петергофе.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Неизвестный положил нож на школьную парту японского принца

Неизвестный мужчина проник в среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, являющийся единственным внуком императора Акихито и императрицы Митико.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

Романов возглавит молодежку «Спартака»

40-летний Вадим Романов станет новым главным тренером молодежной команды «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:07
Хоккей

«Ак Барс» расстанется со Свитовым, Марковым и четырьмя легионерами

Хоккейный клуб "Ак Барс" расстанется с капитаном команды Александром Свитовым, защитником Андреем Марковым и четверкой легионеров, которая выступала в сезоне-2018/19, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Ярмоленко
Украинский футболист
Украинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Вест Хэм Юнайтед» и национальной сборной Украины. По количеству забитых мячей за сборную уступает только Андрею Шевченко. Выступал за юношескую и молодёжную сборные Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное