Футбол

Ярмоленко приступил к тренировкамСпорт-Экспресс 05:44

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Инстаграме сообщил, что восстановился после травмы и приступил к тренировкам.
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Ярмоленко вернулся к тренировкам

Чемпионат06:17

Ярмоленко приступил к тренировкам

Спорт-Экспресс05:44

Ярмоленко, не игравший полгода, приступил к тренировкам

Sport24.ru05:37

Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом

Евро-футбол.ру04:38

Ярмоленко работал с мячом впервые с октября. У него был разрыв ахилла

Бомбардир.ру05:11
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Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
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Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
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Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»

Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
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В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
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Политика

В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
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Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
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В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
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Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
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Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

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Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
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Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
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Динамо — Ахмат 0:0

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Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 06:02
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Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что коротко обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с трубопроводом "Дружба".
Обновлено в 04:45
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Выяснилось, что те у кого в организме регистрировали повышенное содержание ПХБ (полихлорированные бифенилы) умирали на 50% чаще — особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Московской области загорелся автобус детской футбольной команды

По пути из Балашихи в Домодедово воспламенился автобус с 20 юными футболистами команды «Метеор».
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
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Политика

Украинского миллионера арестовали в Москве

Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.
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Андрей Ярмоленко
Украинский футболист
Украинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Вест Хэм Юнайтед» и национальной сборной Украины. По количеству забитых мячей за сборную уступает только Андрею Шевченко. Выступал за юношескую и молодёжную сборные Украины.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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